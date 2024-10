Platz 30: Washington Wizards

Die (vorläufig) gute Nachricht: Rookie Alex Sarr scheint sich von der Summer League (5 Punkte, 19,1 Prozent FG, 11,8 Prozent 3FG) erholt zu haben. Während der Preseason fiel der Dreier verlässlich, auch der Punkteschnitt kletterte deutlich nach oben. Entwicklung steht ohnehin im Vordergrund. Denn es bleibt dabei: Der kommende Draft zählt für die Wizards mehr als gewonnene Spiele während der Saison. Entsprechend wichtig ist die Lernkurve von Sarr und Sophomore Bilal Coulibaly.

Platz 29: Brooklyn Nets

Head Coach Jordi Fernandez möchte ein Fundament legen. Intensiv und hart soll das Team spielen, dabei als Einheit auftreten, die größer ist als die Summe ihrer Einzelteile. Erst die Kultur, irgendwann später die Masse an Siegen. Dennis Schröder soll als Culture-Setter und erfahrener Playmaker helfen. Ansonsten freuen sich die Nets, im Draft 2025 doch selbst picken zu dürfen. Interessant ist zudem die Rückkehr von Ben Simmons. Wie fit ist der einstige Rookie of the Year?

Platz 28: Portland Trail Blazers

Eigentlich sollte Shaedon Sharpe diese Saison richtig durchstarten. Passiert vielleicht auch noch. Für den Moment muss der Shooting Guard mit einer Schulterverletzung bis mindestens Mitte November zusehen. Einerseits bitter, andererseits eventuell eine Chance für Scoot Henderson. Trotz leichter Verbesserungen verlief die Rookie-Saison des Nummer-3-Picks maximal unglücklich. Findet Henderson seine Ruhe, trifft er in Bedrängnis bessere Entscheidungen, vor allem mehr Würfe? Spielzeit dürfte er bekommen, um derlei Fragen zu beantworten.

Platz 27: Detroit Pistons

Aufräumen ist angesagt in Detroit. Nach Jahren großen Talents und minimalen Fits sucht Neu-Coach JB Bickerstaff nach Lineups, die Sinn ergeben und vor allem Cade Cunningham maximieren. Erstes Indiz: Isaiah Stewart soll vermehrt auf der Fünf spielen, was Raum für Schützen schafft, die Detroit in der Offseason verpflichtete. Entscheidend neben einer guten Draft-Position: Wie passt der junge Kern um Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson und Jalen Duren zusammen - und muss im Laufe der Saison eventuell einer gehen?

Platz 26: Utah Jazz

Natürlich ist Lauri Markkanen noch da. Collin Sexton und Jordan Clarkson ebenso. Nur initiiert mit Keyonte George ein junger Point Guard die Angriffe der Jazz. Heißt: Fehler sind einkalkuliert und als Teil der Lernkurve sogar mehr oder weniger gern genommen. Das gilt auch für all die anderen Jungen. Sie sollen lernen, und die Franchise will sehen, wer Teil der Zukunft sein kann. Dass Niederlagen auch aus der Draft-Perspektive nicht schaden - picken die Jazz 2025 außerhalb der Top 10, wandert ihr Pick nach OKC - verstärkt den Fokus auf das Nachwuchslabor.

Platz 25: Chicago Bulls

Wen haben die Bulls da eigentlich? Wie gut kann Josh Giddey sein, wenn er statt Floor Spacer Floor General sein darf? Wie sehr eignet sich Matas Buzelis für eine größere Rolle in der NBA? Gelingt Patrick Williams am besten gleich der übernächste Schritt? Und was ist mit Julian Phillips und Dalen Terry? Plötzlich darf sich Chicago um durchaus interessante (teilweise nicht mehr ganz) junge Spieler kümmern - und sollte es auch. Ihr Pick 2025 ist Top-10 protected. Sonst geht er nach San Antonio. Dass Lonzo Ball während der Preseason nach fast drei Jahren sein Comeback gab, löst schlicht Freude aus.

Jakob Pöltl steht mit den Toronto Raptors ein schweres Jahr ins Haus. Geoff Burke-Imagn Images

Platz 24: Toronto Raptors

Zeit, aufzubauen. Nachdem die Unsicherheiten der letzten Saison ausgeräumt sind, Pascal Siakam und OG Anunoby in Indiana respektive New York spielen, steht das Gerüst der Raptors. Viel soll sich nach seiner Max-Verlängerung um Scottie Barnes drehen. Wie harmonisch wird es mit Immanuel Quickley, der ebenfalls eine neuen Vertrag unterschrieb, und RJ Barrett? Entwickelt sich gemeinsam mit Neuzugang Davion Mitchell sogar eine maximal unangenehme Defense? Fragen gibt es weiterhin. Der Blick geht Richtung Zukunft.

Platz 23: Charlotte Hornets

Dass Mark Williams, der das große Loch auf der Fünf stopfen soll, wegen einer gezerrten Sehne im Fuß die Preseason verpasste, machte die Hornets kurz betroffen. Immerhin musste der Center wegen Rückenproblemen bereits große Teile der Vorsaison aussetzen. Gleichzeitig herrscht Optimismus, dass Williams bald nach Saisonstart zum Team stoßen kann - um dort auf LaMelo Ball zu treffen. Der Point Guard ist zurück und darf nun mit Brandon Miller Synergien ausloten. Charlottes Star-Duo der Zukunft? Bleiben - und werden - alle gesund, dürften die Hornets durchaus unangenehm zu spielen sein.

Platz 22: Atlanta Hawks

Argumentationslinien, die Hawks als besser ausbalanciert beschreiben, sind nicht ganz wegzuwischen. Dyson Daniels, der für Dejounte Murray aus New Orleans kam, könnte einen verlässlichen Beschützer für Trae Young (den keiner haben wollte) geben. Noch mehr, sollte der Dreier besser fallen. Dazu kommen vielseitige Wings, vor allem Jalen Johnson, der vergangene Saison insgesamt 26 Spiele verpasste, aber vieles verspricht. Top-Pick Zaccharie Risacher gab ein gutes Preseason-Debüt. Noch hoffnungsvoller könnte Atlanta in die Zukunft blicken, hätte Onyeka Okongwu nicht die Vorbereitung verpasst. So oder so: Eventuell zeigt der Süden schnellen, attraktiven Basketball, der nicht immer zu Siegen führt.

Platz 21: San Antonio Spurs

Nichts interessiert mehr als Victor Wembanyamas Entwicklung in Jahr zwei. Viele trauen dem Franzosen bereits den Sprung in All-NBA Teams, sogar den Defensive Player of the Year zu. Dass er mit Chris Paul nun noch einen Point Guard an der Seite hat, der ihn einsetzen, der das Spiel der Spurs grundsätzlich klüger gestalten kann, dürfte die Entwicklung beschleunigen. Mit CP3 und Tre Jones sollte Wemby nun permanent einen Playmaker neben sich haben. Eventuell spielt sich San Antonio so bereits Richtung Play-in. Ebenfalls spannend: Wie fügt sich Rookie Stephon Castle ins Gesamtkonzept ein?

Platz 20: L.A. Clippers

Paul George ist weg, Kawhi Leonard fällt auf unbestimmte Zeit aus. Zum Einzug in die neue Arena hätten die Clippers gern Enthusiasmus versprüht wie Steve Ballmer während der Vorstellung von Windows 95. Stattdessen stellt sich die Frage, wie häufig James Harden das Team schultern muss - und kann -, wie häufig Kawhi zur Verfügung steht. Trotz solider Verpflichtungen wie Nicolas Batum und Derrick Jones Jr. wirken die Clippers angesichts der fast schon gemeinen Stärke des Westens wie ein Team, das sich eventuell nach dem Play-in in den Sommer verabschiedet - oder früher.

Platz 19: Houston Rockets

Houston ist tief, extrem tief. Wer passt also zusammen? Wer bildet das Fundament, wer hilft eventuell, via Trade noch passendere Spieler zu finden? Rückt Amen Thompson mehr in die Playmaking-Rolle und was macht das mit Alperen Sengün - oder umgekehrt? Bestätigt Jalen Green seinen starken März? Nur zweieinhalb von fast unzähligen Fragen. Die Rockets wirken wie ein riesiges Puzzle, dessen Vorlagebild noch in Produktion ist. Funktionieren kann es dennoch. Denn Talent, um das Establishment zu ärgern, ist definitiv vorhanden.

Platz 18: Miami Heat

Jimmy Butler nimmt Pat Rileys Vorschlag gern an, sagt er. Heißt: Taten schlagen Worte. Im letzten Vertragsjahr möchte Butler mehr spielen als sprechen und die Heat wieder Richtung Elite führen. Wichtig dafür: Gesundheit. Schwierig dabei: Den Heat mangelt es neben Länge weiter an verlässlicher Creation und Shooting. Neues Personal ist (noch) nicht in Sicht. Vielleicht helfen auch einfach mehr Jimmy und ein fitter Terry Rozier.

DeMar DeRozan wechselte im Sommer von Chicago nach Sacramento. Rob Gray-Imagn Images

Platz 17: Sacramento Kings

Nur zwei Siege weniger, und plötzlich hatten die Kings im Sommer Play-in-Aufgaben statt Erstrunden-Heimrecht. DeMar DeRozan soll der Offense nun eine neue, verlässliche Option bringen. Defensiv ergeben sich Fragen. Eventuell kann Keegan Murray einige beantworten und vorne via Dreier gleich auch noch das Feld für DeRozan, Domantas Sabonis und De’Aaron Fox breit machen. Keon Ellis könnte unterstützen, startete währende der Preseason für Kevin Huerter, der sich noch von einer Schulterverletzung erholt. Als sichere Wette reicht es bei Sacramento im Westen nicht - aber gibt es eine Überraschung?

Platz 16: New Orleans Pelicans

Wären die Pelicans doch ein bisschen größer… Dass Daniel Theis bei gut zwei Metern auf der Fünf startet und Nummer-21-Pick Yves Missi während der Vorbereitung viel (durchaus vielversprechende) Spielzeit bekam, illustriert das Dilemma. Am Brett dürfte New Orleans trotz Zion Williamson Schwierigkeiten bekommen. Eventuell gibt es einen Weg, Brandon Ingram noch zu traden und einen echten Big zu bekommen. Dann könnten die Pelicans auch im Westen klettern. Sofern sich Trey Murphy schnell von seiner Hamstring-Verletzung erholt.

Platz 15: Los Angeles Lakers

Hoffnungen ruhen in L.A. auf JJ Redick. Der neue Coach, so die Idee, soll die Offense fließender, damit einfacher für die Lakers und komplizierter für gegnerische Teams gestalten. Von LeBron James soll Last abfallen. Tatsächlich bewegten sich die Lakers in der Preseason mehr zwischen Dreierlinie und Ring. Distanzwurf soll ein häufiger genommenes Mittel werden. Eventuell genügt das für einen kleinen Sprung. So gut LeBron und Anthony Davis sind, angesichts der Konkurrenz wirkt L.A. noch nicht wie ein Contender - oder kann Austin Reaves die Wahrnehmung drehen?

Platz 14: Golden State Warriors

48 Dreier nahmen die Warriors im ersten Preseason-Spiel gegen die Clippers. Gut neun mehr als durchschnittlich im vergangenen Jahr. Nun sollte die Vorbereitung niemand als Eins-zu-Eins-Schablone missverstehen, grundsätzlich wollen die Warriors jedoch häufiger von draußen abdrücken. Auch ohne Klay Thompson. Neben Steph Curry gibt es mit Brandin Podziemski, Buddy Hield, De’Anthony Melton, Andrew Wiggins und Moses Moody weiterhin genügend Kandidaten. Auch Jonathan Kuminga wirkte verbessert. Wirft sich Golden State in Sphären der Celtics und Mavs (42,5 bzw. 39,5 3FG pro Spiel), gibt es sich regelmäßig eine Sieg-Chance.

Platz 13: Indiana Pacers

Was folgt auf die Conference Finals? Tyrese Haliburton geht fit in die Saison und teilt sich erstmals ein Training Camp mit Pascal Siakam. Das sollte das Zusammenspiel stimulieren - und mit Bennedict Mathurin kehrt eine vielversprechende Scoring- und Driving-Option von der Bank zurück. Es bleiben weiter Fragen, ob Indiana seinen Run der letzten Playoffs im Kontext einer fitten Eastern Conference wiederholen kann. Mit einem der besten Point Guards der Liga, dazu einem vielseitigen Big und einer weiter unglaublich schnellen, potenten Offense ist jedoch nichts ausgeschlossen.

Platz 12: Orlando Magic

Wie viel Offense finden die Magic mit Kentavious Caldwell-Pope als Floor Spacer? Legt Jalen Suggs offensiv nach den Verbesserungen der Vorsaison noch einmal nach? Kehrt Franz Wagners Wurf zurück? Eventuell banale, gleichzeitig nicht unwesentliche Fragen rund um die Magic. In der Regular Season dürfte die wohl weiterhin an der Gnadenlosigkeit kratzende Defense genügen. Für den ganz großen Sprung Richtung Playoffs braucht es einen offensiven Sprung als Team.

Ja Morant will mit den Grizzlies wieder angreifen. Petre Thomas-Imagn Images

Platz 11: Memphis Grizzlies

An der Schwelle zur Tragödie befinden sich die Grizzlies nicht. Dass sowohl Ja Morant (Fuß) als auch Jaren Jackson Jr. (Hamstring) Teile der Preseason verpassten, illustriert dennoch die Fragilität des Gesamtgebildes. Sind alle fit, dürfte Memphis wieder um den Heimvorteil mitspielen. Gleichzeitig ist in der Vergangenheit zu viel passiert, um das als gegeben zu nehmen. Mut macht Rookie Zach Edey, der über weite Teile der Preseason startete und gute Ansätze zeigte. Mit Scotty Pippen Jr. scheinen die Grizzlies zudem einen soliden Backup-Point-Guard gefunden zu haben.

Platz 10: Cleveland Cavaliers

Evan Mobleys Potenziale und Hoffnungen sind mittlerweile deutlich dargelegt. Fluch und Segen der Cavs hängen jedoch bei weitem nicht allein am Big Man und seinem offensiven Output. Ähnlich entscheidend: Findet Darius Garland die passende Rolle an Donovan Mitchells Seite und damit auch seinen Rhythmus wieder? Kommt der Guard regelmäßig in die Zone und scort dort auch mit Kontakt verlässlich? Cleveland besitzt massig Talent, doch kann es Neu-Coach Kenny Atkinson so zusammenbringen, dass es den teilweise schwierigen Fit überstrahlt? Dann ist vieles möglich in Ohio.

Platz 9: Minnesota Timberwolves

Aus Gewissheit wurde eine Mischung aus Unsicherheit und Neugierde. Der Trade um Karl-Anthony Towns schmiss ein Team durcheinander, das vor wenigen Monaten noch in den Conference Finals stand. Mit Julius Randle statt KAT dürfte die Offense etwas anderes aussehen. Weniger Spacing, mehr Creation für andere. Dazu kommt mit Donte DiVincenzo einer der besten Rollenspieler der vergangenen Saison. Sein Playmaking und Shooting dürften den Wolves gut tun. Gerade neben Anthony Edwards. Die Richtung erscheint weniger klar als vor dem Trade, gleichzeitig können die neuen Wolves positiv überraschen.

Platz 8: Phoenix Suns

Vergessen kann die Enttäuschungen der vergangen Saison niemand. Andererseits können negative Erfahrungen einen Lernprozess begünstigen. Zumal Devin Booker bei Olympia das Leben als Premium-Rollenspieler kennenlernte. Nicht, dass sich Book nun vermehrt abseits des Balls bewegt. Womöglich baut er jedoch neue Komponenten in sein Spiel ein, wovon auch das Zusammenspiel mit Kevin Durant profitiert. Dass mit Tyus Jones nun ein echter Point Guard Arizonas Hitze genießen darf, hilft ebenfalls. Fragezeichen hinterlässt der Mangel an Länge.

Platz 7: Milwaukee Bucks

Viel wurde über den Sommer in Richtung Milwaukee spekuliert, das Alter des Teams immer wieder herausgestellt. Dazu die Fragen, inwieweit Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo noch besser zusammenfinden können, ob Dame seiner Prime zum Abschied eventuell bereits freundlich zuwinkt… Khris Middletons Gesundheit bleibt ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor. Talent ist dagegen weiter massig vorhanden. Gerade in der Spitze. Die Neuzugänge versprechen im Rahmen der Möglichkeiten weiter vieles. Zeit, sich alles anzuschauen…

Platz 6: Philadelphia 76ers

So hatten sich die Sixers Visualisierung wahrscheinlich nicht vorgestellt. Nachdem die halbe Basketballwelt über mögliche Verletzungen spekulierte, überstreckte sich Paul George gegen die Hawks das Knie. Die gute Nachricht: Die Struktur stimmt, es sollte nicht zu lange dauern. Die Zerbrechlichkeit von Phillys Herrlichkeit wurde dennoch deutlich. Zumal Joel Embiid die Preseason aussetze und eigentlich keine Back-to-Backs mehr spielen will. Viel hängt also an Tyrese Maxey, der sich im letzten Preseason-Spiel (laut Coach Nick Nurse nur leicht) am Daumen verletzte - und am weiter sehr guten Supporting Cast. Fit zählen die Sixers zur absoluten Elite. Nur müssen sie es erst werden.

Platz 5: Dallas Mavericks

Als Team mit Finals-Ambitionen muss die Preseason nicht zwingend mit drei Niederlagen beginnen. Gleichzeitig finden die Ergebnisse der Vorbereitung nur in Ausnahmefällen die Direktverbindung zur Regular-Season-Performance. Zumal Luka Doncic wegen einer Wadenverletzung fehlte und der neue Kern um Klay Thompson auch so nur selten zusammenspielte. Positiv: Klay startete solide in sein neues Karrierekapitel, auch Dereck Lively malte vielversprechende Fortschrittsszenarien auf das Parket. Wie gut es Kyrie Irvings Hand nach der Verletzung aus dem Sommer geht, muss sich zeigen.

Karl-Anthony Towns spielt nun für die New York Knicks. Reggie Hildred-Imagn Images

Platz 4: New York Knicks

Kaum ein Team würfelte so viel durcheinander wie die Knicks. Zugunsten größeren Talentes opferten sie Tiefe, sehen dennoch gefährlich aus wie lange nicht. Mikal Bridges’ Impact ist ohne weitere Regular-Season-Eindrücke ausdiskutiert. Dass mit Karl-Anthony Towns nun ein Wurf-affiner Sevenfooter mit Hang zum Rebound zwischen Dreierlinie und Ring pendelt, macht das Team schwerer ausrechenbar. Zumal potenziell noch mehr offensive Last von Jalen Brunson abfällt. Klar bleiben Fragezeichen, gerade mit Blick auf die Fitness von Schlüsselspielern. Doch New York hat wieder ein extrem gutes Basketballteam - dem eventuell auch Ariel Hukporti regelmäßig angehört.

Platz 3: Denver Nuggets

Das Vertrauen in die Nuggets hat ein wenig gelitten. Das Zweitrundenaus war unnötig. Jamal Murray wirkte so lange nicht fit, dass Fragen über die Perspektive aufkamen. Dazu der Abgang von Kentavious Caldwell-Pope und eine überschaubare Preseason. Was bleibt, ist Nikola Jokic - und das ist sehr viel. Zumal Julian Strawther eine vielversprechende Vorbereitung spielte und mit seinem Hang zum Drive den Nuggets gut tun könnte. Auch das Russell-Westbrook-Experiment kann am Ende eine Dimension bringen, die Denver so nicht hatte. Zumal die Starting Five, einen fitten Murray vorausgesetzt, auch ohne KCP maximal gefährlich bleibt.

Platz 2: Oklahoma City Thunder

Mark Daigneault genießt den größtmöglichen Luxus. Er kann klein, dennoch hart spielen, kann - sobald Isaiah Hartenstein zurückkehrt - Twin Towers aufbieten, ohne Playmaking und Shooting zu opfern, findet für nahezu jeden gegnerischen Wing einen passenden Premium-Defender. Dazu kommt ein MVP-Kandidat und ein vielseitiger Wing, der sowohl verteidigen als auch werfen und zum Ring ziehen kann. OKC wirkt wie ein Team, das auf jede Fragestellung eine noch bessere Antwort hat. Hartensteins Verletzung schmerzt. Dank Alex Carusos Verpflichtung verbessert sich eines der besten Teams der letzten Saison jedoch auch so deutlich.

Platz 1: Boston Celtics