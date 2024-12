Die gleiche Sache kann je nach Blickwinkel sehr unterschiedlich aussehen. Nehmen wir eine 13-11-Bilanz (54% Siegquote) von einem Team, das über die vergangenen beiden Jahre knapp 55% seiner Regular-Season-Spiele gewonnen und im Sommer fast nichts am Kader verändert hat - Viele würden das als "erwartbar" bezeichnen, alles im Rahmen.

Oder nehmen wir die Leistungen von LeBron James: Es wäre durchaus angemessen, den fast 40-Jährigen einfach als den besten alten Mann der Liga-Historie zu feiern, der er ist: 23 Punkte, 8 Rebounds und 9,1 Assists im Schnitt ist eine Produktion, die weit über alles Erbrachte von anderen 40-Jährigen vor ihm oder Spielern in ihrer 22. Saison hinausgeht (von letzterer Kategorie gab es ohnehin vorher nur einen: Vince Carter).

Da es jedoch um LeBron geht, ist die Sache etwas komplizierter. Der viermalige MVP wird zuallererst immer noch am eigenen Standard gemessen - selbst wenn das eigentlich keinen Sinn ergibt, wird von ihm noch immer mehr oder weniger verlangt, dass er der Anführer eines Teams mit Meister-Ambitionen sein kann.

Danach sieht es nicht mehr aus, und eigentlich sollte das niemanden überraschen. Es ist auch recht gut möglich, dass die aktuelle Siegquote den tatsächlichen Zustand der Lakers noch verschleiert. Dass ihnen ein Absturz droht, sollte sich nicht bald etwas Grundlegendes bei ihnen verändern …

Lakers: Die vergangenen Spiele

Lakers und LeBron: Trügerischer Start?

Der Start in die Saison sah dabei so vielversprechend aus. Zehn Siege holten die Lakers aus den ersten 14 Spielen, Neu-Coach J.J. Redick wurde bereits gefeiert, weil er die Offense deutlich innovativer zu gestalten schien als Vorgänger Darvin Ham. Nicht zuletzt legte Anthony Davis einen MVP-artigen Start hin und LeBron traf bis Mitte November 46% seiner Dreier.

Der Spielplan allerdings war in dieser Phase recht dankbar - gespickt mit vielen Heimspielen und Gegnern, die nicht unbedingt durch die Bank furchteinflößend waren. Ein paar Probleme wurden trotzdem auch da schon sichtbar, insbesondere in der Defensive. Diese dauern an: Die Lakers belegen Platz 26 beim Defensiv-Rating, erlauben 118 Punkte pro 100 Ballbesitzen.

Unter Ham hatte es zweimal zumindest für das Liga-Mittelmaß gereicht … aber so weit, so gut: Die Resultate stimmten ja. Bis zu dem Zeitpunkt immerhin, als Franz Wagner und die Magic in L.A. gastierten und ein eigentlich schon verlorenes Spiel in den Schlusssekunden noch entführen konnten.

LeBron James und die Lakers sind im Westen nur Mittelmaß. Jim Rassol-Imagn Images

LeBron: Die Offense ist "hässlich"

Mit diesem Spiel kippte Vieles. Davis hatte mehrere enttäuschende Spiele. LeBrons Dreier fiel auf einmal gar nicht mehr - über vier Spiele erlebte er die wohl größte Wurfkrise seiner Karriere, warf 19 Dreier am Stück daneben und traf auch näher am Korb nicht wirklich gut (sechs Spiele in Folge mit weniger als 50% Trefferquote hatte er zuletzt 2004 mal erlebt).

Die Offense der Lakers litt logischerweise darunter. "Im Moment ist die Offense hässlich", erkannte James selbst an. Ohne gute Offense kann diese Version der Lakers offensichtlich aber keine Spiele gewinnen - folglich verlor das Team inklusive des Orlando-Spiels sieben von neun Partien.

James wirkte dabei müde - was unter anderem Redick dazu verleitete, öffentlich anzuzweifeln, ob sein Ziel, 82 Spiele zu absolvieren, "im besten Interesse von ihm und uns" sei. Mittlerweile ist klar, dass er das Ziel verpasst: Gegen Portland setzte James vergangene Nacht erstmals in dieser Spielzeit aus, wegen Schmerzen am Fuß.

LeBron und die Lakers: Vielleicht ist keine Besserung in Sicht

Optimistisch betrachtet ist das vielleicht eine Chance: Aufgrund des NBA Cups haben die Lakers eine entspannte Woche vor sich, müssen erst am Freitag wieder spielen. Vielleicht kann das Team in dieser Zeit seine Wunden lecken, seine Verletzungen auskurieren (auch Austin Reaves fiel zuletzt fünf Spiele aus) und seinen Rhythmus wiederfinden.

Pessimistisch betrachtet jedoch … ist das Team vielleicht einfach nicht so gut, zumindest nicht konstant. Das Net-Rating deutet das in jedem Fall an, mit -3,4 performen die Lakers aktuell wie ein Team, das über eine Saison erwartungsgemäß 33 Spiele gewinnt. Die Offense kann wieder besser werden, bei der Defense allerdings ist guter Rat teuer.

Aktuell starten die Lakers regelmäßig mit nur einem richtig guten Verteidiger, der gleichzeitig aber vorne Fixpunkt und Topscorer des Teams sein soll. Point-of-Attack-Defense ist seit Jahren eine Schwachstelle, mit Reaves, D’Angelo Russell oder Rookie Dalton Knecht finden andere Teams immer recht leicht Matchups, die sie attackieren können.

Auch LeBron zahlt auf dieses Problem mit ein. Ein sonderlich aktiver Verteidiger war er auch über die letzten Regular Seasons nicht, dafür stand er oft richtig und schüchterte gegnerische Spieler durch seine schiere Präsenz ein. Noch 22/23 bewerteten ihn Advanced Stats in der Regel als leicht positiven Verteidiger. In der laufenden Spielzeit zählt er einigen (etwa der Metrik LEBRON von bball-index.com) zufolge zu den größten Minus-Verteidigern der Liga.

LeBron und die Lakers: Modell geht nicht mehr auf

Überhaupt: Die Lakers wurden als Team konstruiert, um von zwei Two-Way-Superstars getragen zu werden. Sie haben einen davon. James ist noch immer sehr gut - Ausbrüche wie am Freitag gegen Atlanta, als er 39 Punkte, zehn Rebounds, elf Assists sowie fünf Stocks auflegte, zeigen, zu was er an guten Tagen noch immer im Stande ist. Die Konstanz, die ihn über so viele Jahre mit definierte, hat er jedoch nicht mehr; aktuell würde er kein All-NBA-Team erreichen, zum ersten Mal seit seinem Sophomore-Jahr 2004/05 (ja, das sind 20 Teilnahmen in Folge. Nie vergessen: Der Mann ist ein Alien).

Nicht nur diese Serie droht zu reißen. In der Datenbank von Cleaning the Glass hat LeBron in jedem Jahr seiner Karriere einen positiven Einfluss auf das Net-Rating seines Teams gehabt, die Minuten mit ihm waren also besser als die ohne ihn. Zu besten Zeiten war sein "Fußabdruck" stärker als der jedes anderen Spielers, so wie es nun seit Jahren bei Nikola Jokic der Fall ist.

In der laufenden Spielzeit sind die Lakers dem On/Off-Split zufolge um 19 Punkte schlechter, wenn James spielt. Das Net-Rating in seinen Minuten beträgt -7,8. Das wäre über die Saison gesehen der fünftmieseste Wert der NBA. Selbst wenn diese Zahlen nicht 1 zu 1 die Realität widerspiegeln oder die Qualität eines Spielers anzeigen - das ist Neuland für ihn.

LeBron und die Lakers: Einfach nur nicht ertrinken

Dieser Umstand bedingt direkt das nächste Problem. James hat nicht mehr wie früher das Druckmittel seiner eigenen Exzellenz, um sein Team dazu zu bringen, jeden möglichen Hebel für die Verbesserung des Supporting Casts zu betätigen. Schon über die vergangenen Jahre weigerten sich die Lakers, alle verfügbaren Picks für große Trades auf den Tisch zu legen, die aktuelle Situation wird an dieser Einstellung vermutlich nicht viel ändern, weil das Ceiling des Teams auch mit einem Zach LaVine oder Trae Young wohl nicht "Titelkandidat" rufen würde.

Davis drückte es kürzlich richtig aus: "Es gibt keine Kavallerie. Niemand wird uns bemitleiden, wir können uns auch selbst nicht bemitleiden." James schien es ähnlich zu sehen: "Ich weiß nicht genau, wie wir über die Schwelle kommen. Wir dürfen jetzt einfach nur nicht ertrinken. Nicht ertrinken und dann wird schon alles in Ordnung sein."