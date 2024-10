vor 1 Stunden Frist zur Verlängerung läuft bald aus "Denke nicht daran": Kevin Durant lässt Zukunft in Phoenix offen

Vor dem Start in seine 18. NBA-Saison wurde Kevin Durant von den Phoenix Suns zu seiner Zukunft befragt. Vor dem Ablauf der Deadline am Montag äußerte sich der Forward zurückhaltend bezüglich einer Vertragsverlängerung in Arizona.