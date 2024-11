Besonders hob Ty Harrelson die mentale Stärke seiner Mannschaft hervor: "Wir sind mit der richtigen Einstellung aufgetreten und haben uns nie unterkriegen lassen, egal wie unglücklich die Situation für uns war. Am Ende haben wir uns den Sieg aufgrund unseres Kampfgeistes verdient." Für den Coach war der Erfolg ein wichtiges Signal: "Im Eurocup in der Fremde zu gewinnen, ist nicht einfach. Mit diesem Erfolg haben wir definitiv ein Ausrufezeichen gesetzt."

"Anpassungen super umgesetzt": Ulm dreht die Partie nach der Halbzeitpause

"Wir haben im ersten Viertel defensiv zu viele Fehler gemacht, die wir aber in den restlichen Spielabschnitten weitestgehend abstellen konnten," analysierte der Trainer. Die Halbzeitanpassungen seien dabei entscheidend gewesen: "Die Jungs haben die Anpassungen, die wir in der Halbzeitpause angesprochen haben, super umgesetzt."

Essengue: "Die Mentalität hat den Unterschied gemacht"

Noa Essengue, mit 19 Punkten Ulms Topscorer, lobte vor allem den Teamgeist: "Ich denke, wir haben als Team gut zusammen gespielt und vor allem eine tolle Mentalität gezeigt." Entscheidend sei gewesen, den eigenen Matchplan über die gesamte Partie durchzuziehen: "Wir haben von Beginn an unser Spiel gespielt und konnten in der Schlussphase wichtige Stopps generieren und offensiv die entscheidenden Würfe treffen."

Nach dem Sieg bei Tel Aviv haben die Ulmer mit einer Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen den sechsten Platz in ihrer Gruppe gefestigt und sich eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale gesichert. In der BBL geht es für die Ulmer, im Moment auf Rang zwei in der Tabelle, am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE bei Dyn) in Bonn darum, weiter Druck auf Tabellenführer Bayern München auszuüben.