Isaiah Hartenstein setzt auch in Zukunft voll auf seine NBA-Karriere und will nur für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen, wenn es zu keinem Konflikt kommt. "Bei mir wird immer die NBA die Nummer eins sein", sagte Hartenstein nach dem 101:93-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Lakers, an dem er mit 18 Rebounds und elf Punkten großen Anteil hatte.

Er könne sich aber durchaus auch Einsätze in der DBB-Auswahl vorstellen. "Wenn ich mich gesund fühle, wenn ich mit allen rede und das alles gut für mich passt, werde ich auf jeden Fall spielen", sagte der 26 Jahre alte Center, der sich in der vergangenen Saison zu einem Topspieler in der NBA entwickelt hat. Kontakt zu Bundestrainer Alex Mumbru habe es aber noch keinen gegeben.

Isaiah Hartenstein: Starker Saisonstart für OKC

Seit dieser Saison spielt Hartenstein für die Oklahoma City Thunder, dort hat er einen Dreijahresvertrag über 87,5 Millionen US-Dollar unterschrieben. Schon in den ersten vier Spielen nach ausgeheiltem Bruch der Hand zeigte Hartenstein mit im Schnitt 14,3 Punkten und 14 Rebounds pro Partie, dass er auch in dem starken Team um Shai Gilgeous-Alexander eine tragende Rolle spielen kann.

Gesund zu bleiben ist deswegen weit oben auf seiner Prioritätenliste. "Man muss erst mal sehen, dass sich mein Körper gut anfühlt. In den letzten Jahren war ich, glaube ich, der Einzige, der in den Playoffs weit gekommen ist. Das ist ein bisschen was anderes", sagte Hartenstein mit Blick auf die anderen deutschen Nationalspieler in der NBA. "Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall in einem der Jahre zu spielen."