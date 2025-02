Am Freitagabend kam die Mannschaft nach zwei Flügen und einer gut zweistündigen Busfahrt in Bamberg an, dort erwartete bereits Ex-NBA-Spieler Daniel Theis die Mannschaft. Der DBB bestätigte, dass der Neuzugang der AS Monaco gegen Bulgarien auflaufen wird.

Nicht mehr mit dabei ist dagegen Malte Delow, der sich in Montenegro am Rücken verletzte und als Vorsichtsmaßnahme in Absprache mit Alba Berlin bereits wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt ist. Somit stehen Bundestrainer Alex Mumbru gegen die Bulgaren erneut 13 Spieler zur Verfügung, in Podgorica wurde Bayerns Youngster Ivan Kharchenkov kurzfristig aus dem Aufgebot gestrichen.