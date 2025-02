Davis hatte sich die Verletzung am 8. Februar im dritten Viertel seines ersten Spiels für die Mavericks zugezogen. Zuvor hatte er bereits wegen einer Bauchmuskelzerrung pausieren müssen, die er sich noch vor dem Blockbuster-Trade mit den Los Angeles Lakers zugezogen hatte. Die Folge: Davis wird mindestens zehn Spiele verpassen, darunter sieben in den nächsten zwei Wochen.

NBA: Mavs mit massiven Ausfällen im Frontcourt

Besonders bitter für die Mavs: Auch die anderen Big Men stehen vor längeren Pausen. Sowohl Daniel Gafford (MCL-Verletzung) als auch Sophomore Dereck Lively II (Stressfraktur im Sprunggelenk) werden voraussichtlich für den Großteil der restlichen Saison ausfallen. Um die Lücke unter dem Korb zu füllen, hat Dallas am Donnerstag 7-Footer Moses Brown mit einem 10-Tage-Vertrag ausgestattet.

Davis hat in dieser Saison bislang 43 Spiele absolviert. Aufgrund seiner Ausfälle wird er die Mindestanzahl von 65 Spielen nicht mehr erreichen und ist damit nicht mehr für individuelle Auszeichnungen wie das All-NBA-Team oder den Defensive Player of the Year-Award qualifiziert.