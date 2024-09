Pesic: Serbischer Verband muss reagieren

Dabei wählte Pesic ähnliche Worte wie in einem Interview mit dem kroatischen Outlet Index: "Ich warne die Leute in Serbien, dass es uns ähnlich wie Kroatien ergehen wird, die gerade in einem Tal sind. Wenn wir in Serbien nichts ändern, wird es bei uns ähnlich sein. Wir werden dann froh sein müssen, wenn wir uns überhaupt für eine EM oder WM qualifizieren. Olympische Spiele können wir dann vergessen, aber das wollen die Leute natürlich nicht hören."