Es ist vielleicht das größte Kompliment, das man in der Summer League bekommen kann. Tristan da Silva machte in Las Vegas gerade einmal drei Partien, die Orlando Magic hatten vom Nr.17-Pick genug gesehen und zogen ihn wie die letztjährigen Rookies Anthony Black und Jett Howard für die verbleibenden beiden Spiele aus dem Verkehr.

17,7 Punkte, 5 Rebounds sowie 3 Assists bei 60,7 Prozent aus dem Feld sowie 10/17 von der Dreierlinie legte da Silva in diesen Spielen auf, das sind starke Zahlen für einen Forward, der nur bedingt selbst für sich kreiert. Summer-League-Basketball kann manchmal etwas komisch sein, es hat nicht viel mit der echten NBA zu tun. Rookies wollen sich präsentieren, andere kämpfen um ihre vielleicht letzte Chance in der Liga und so wird dieses Sommer-Turnier meist von Guards dominiert, die munter ballern.

Nicht die besten Voraussetzungen für da Silva, da muss er nur mal bei Franz Wagner nachfragen. Der verbuchte vor drei Jahren in vier Partien nur 8 Zähler im Schnitt bei einer Quote von knapp 45 Prozent aus dem Feld. Knapp zwölf Monate später wurde der Berliner ins All-Rookie First Team gewählt.

Tristan da Silva macht die kleinen Dinge

Man muss die Summer League also nicht für bare Münze nehmen, aber es lassen sich Tendenzen erkennen. Was sofort auffiel: Da Silva erzwang nichts, alles kam im Flow der Offense und solche Dinge reisen auch in die NBA mit. Der Deutsch-Brasilianer ist ein Komplementärspieler, der als dritte, vierte Option nützlich sein kann. Sein Wurf ist solide, er hat ein Post Game gegen Mismatches, er attackiert Closeouts von der Dreierlinie und läuft in Transition.

"Er ist sehr geduldig und versteht das Spiel auf dem höchsten Niveau", lobte Magic-Summer-League-Coach Lionel Chalmers. "Er wirft gut, er ist flexibel und man kann ihn überall hinstellen und er wird dabei Erfolg haben. Das wird mal ein richtig guter Spieler."

Tristan da Silva wurde von den Magic an Position 17 gedraftet. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Da Silva ist der "Master of none", der aber alles irgendwie beherrscht und deswegen gerne unterschätzt wird. Er versteht das Spiel, er trifft gute Entscheidungen und kann mit dem Ball auch etwas anfangen. Alles Eigenschaften, die jedem Team helfen, auch einem unfassbar tiefen Magic-Team, welches im Vorjahr knapp die zweite Playoff-Runde verpasste.

Tristan da Silva: Reicht es schon für die Rotation bei den Magic?

Entsprechend ergab es auch Sinn, dass Orlando einen erfahrenen College-Spieler - da Silva spielte vier Jahre für Colorado - mit diesem Pick auswählte. "Ich habe mehr Erfahrung als andere Rookies", weiß auch da Silva. "Das Spiel ist für mich nicht so schnell und ich versuche daraus einen Vorteil zu ziehen."

Es macht ihn auch zu einer Option für die Rotation von Tag eins. So tief die Magic auch sind, fehlt hinter Franz Wagner ein verlässlicher Backup. Im Vorjahr war dies Joe Ingles, der schloss sich im Sommer den Minnesota Timberwolves an. Diese Lücke könnte da Silva stopfen, Coach Jamahl Mosley wird ihm sicherlich auch die Chance geben.