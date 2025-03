Die Auseinandersetzung zwischen LeBron James und ESPN-Analyst Stephen A. Smith sorgt weiter für Gesprächsstoff. In der neuesten Folge des Gil’s Arena-Podcasts sprach Smith offen über den Vorfall und machte deutlich, dass er die Konfrontation als unnötig empfand.

LeBron vs. Smith: NBA-Analyst mit klaren Worten

Smith reagierte auf die Auseinandersetzung mit deutlichen Worten: "Ich fand es schwach. Ich fand es Bull**it. Aber in dem Moment wusste ich, dass ich einem Vater zuhöre."

Der ESPN-Analyst erklärte zudem, dass er das Thema eigentlich gar nicht weiter diskutieren wollte - bis sein Arbeitgeber ihn dazu drängte. "Ich hatte nicht vor, darüber zu sprechen, bis ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und gesehen habe, dass das Ganze viral gegangen ist", so Smith. "Die Bosse bei ESPN meinten: 'Jetzt musst du darüber reden. Es geht um dich und ihn. Also sprich darüber.'"