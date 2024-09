Mit 47 Siegen erreichten die Magic Platz fünf in der Eastern Conference, in den Playoffs musste man sich in sieben Spielen den Cleveland Cavaliers beugen. Dabei gewannen die Magic alle drei Heimspiele in Orlando, verloren aber jeweils auswärts, weswegen Moritz Wagner im Podcast The Bench Seat ein wenig haderte.

"Wenn dieses Spiel 7 in Orlando gewesen wäre, hätte es vermutlich ganz anders ausgesehen", war sich der 27-Jährige sicher. "Der Heimvorteil macht einen Unterschied, genau deswegen sind Spiele im Januar so wichtig, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Das war eine Lektion aus der Postseason für mich."

Laut Wagner spielen da auch psychologische Aspekte mit hinein. Demnach sei es normal, dass in einer Saison mit 82 Spielen der Fokus nicht immer voll da ist: "Wir wussten natürlich, dass jedes Spiel wichtig ist. Es ist aber auch ganz normal, dass zum Beispiel im Februar die Konzentration bei so einer langen Saison ein bisschen schwindet."

Moritz Wagner: Bereiten uns für die Playoffs vor

Demnach sei dies für das Team eine wichtige Erfahrung gewesen, um in der kommenden Saison es besser zu machen. "Manche Dinge können einem nicht beigebracht werden, man muss sie erleben und das ist eine", befand Wagner. "Wenn wir jetzt die Saisonvorbereitung machen, dann nicht, um für die Saison fit zu sein, sondern dann mit April oder Mai den besten Basketball zu spielen. Wir wollen gute Playoffs spielen und darauf arbeiten wir hin."

Moritz Wagner will mit den Orlando Magic wieder in die Playoffs. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Kader in Orlando nur marginal verändert. Mit Kentavious Caldwell-Pope kam ein erfahrener Flügelspieler vom ehemaligen Champion Denver Nuggets, ansonsten hielt Orlando den Kader zusammen. So unterschrieb Wagner im Sommer einen neuen Zweijahresvertrag über 22 Millionen Dollar bei den Magic, allerdings hat Orlando für das zweite Jahr eine Team-Option.

So handhabten es die Magic auch im Vorjahr mit Wagner, der im Frühjahr 2021 zum Team stieß, nachdem ihn die Boston Celtics entlassen hatten. Der Big Man hat sich inzwischen in der Rotation festgespielt und zählt zu den besseren Backups auf den großen Positionen in der NBA. Für Orlando stand Wagner bislang in 211 Partien auf dem Court, dabei legte der DBB-Spieler durchschnittlich 10,2 Punkte sowie 4,2 Rebounds in knapp 18 Minuten auf.