Das Spiel schien bereits in den Händen der Warriors zu liegen, als Steph Curry und Co. im Schlussviertel einen Sieben-Punkte-Vorsprung erspielten. Doch in den letzten drei Minuten gelangen den Rockets ein entscheidender 7:0-Lauf und ein kontroverser Moment: 3,5 Sekunden vor Schluss kämpften mehrere Spieler auf dem Boden um einen freien Ball, als die Schiedsrichter ein Foul gegen Golden States Jonathan Kuminga pfiffen.