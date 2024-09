Center Trevion Williams und Guard Will McDowell-White gaben ihre Debüts, dafür fehlten Spielmacher Martin Hermannsson, Matt Thomas sowie der verletzte Ziga Samar. 21 Ballverluste leistete sich Alba, Coach Gonzalez bemängelte auch deswegen den fehlenden Rhythmus, schränkte aber ein: "Wir befinden uns noch in einer frühen Phase der Saisonvorbereitung. Wir müssen in der Eins-gegen-Eins-Verteidigung besser werden und dürfen uns nicht so viele Turnover leisten."

Alba Berlin reist für Trainingslager in die Türkei

Auf die Towers wartet am Samstag noch ein Testspiel in Oldenburg, bevor es am 15. September im BBL-Pokal in Heidelberg erstmals ernst wird. Alba hat hier ein Freilos und weilt zu dieser Zeit in der Türkei, wo beim Gloria Cup in Antalya in vier Tagen drei Spiele gegen Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas sowie Tofas auf dem Programm stehen.