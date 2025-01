32 Punkte waren es für Franz Wagner in 28 Minuten, 25 Punkte waren es in den 11:19 Minuten im vierten Viertel, welches die Magic mit 42:32 gewannen und so noch das Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Playoff-Rennen (121:113) umbogen. Paolo Banchero, der wie Wagner auf 32 Zähler kam, sprach im Anschluss von einem "Must-Win".

Das mag in einer Saison mit 82 Spielen etwas übertrieben sein, doch durch den Sieg zogen die Magic mit Detroit, die weiterhin Sechster sind, wieder gleich und entschieden die Saisonserie mit 2-1 für sich, was in der Endabrechnung noch wertvoll sein könnte. Auch Wagner war sich der Lage bewusst, nach fünf Niederlagen am Stück musste wieder ein Sieg her und der Berliner sorgte im vierten Viertel dafür beinahe im Alleingang.

Neun seiner zehn Würfe verwandelte der Forward im Schlussabschnitt, darunter auch alle seine vier Dreier. Dazu spielte Wagner noch vier Assists - ebenso wie Banchero, der in der Schlussphase wie der Deutsche wichtige Plays lieferte. "Wenn das Spiel am Ende eng ist, dann willst du, dass deine besten Spieler abliefern", meinte Magic-Coach Jamahl Mosley.

Wagner bekommt Lob von Coach Mosley

"Sie haben das gemacht und das ist ein Merkmal von Superstars. Sie finden Wege, um Spiele zu gewinnen." Im Falle von Wagner waren es fünf Sprungwürfe, dazu war er viermal durch Drives erfolgreich. Auffällig dabei: In den beiden Spielen seit seiner Rückkehr suchte Wagner mehrfach den Weg in den Post, um kleinere Gegenspieler per Sprungwurf oder seiner Schnelligkeit zu bestrafen.

"Das sind sehr gute Spieler und es war nur eine Frage der Zeit", meinte Pistons-Coach J.B. Bickerstaff zur Explosion des Star-Duos der Magic. "Das sind zwei der besten jungen Spieler der Liga und sie sind unglaublich ehrgeizig. Dass sie wieder fit sind, gibt ihnen einen enormen Schub."

Dabei wurde im Falle von Wagner auch ignoriert, dass er nach seinem Bauchmuskelriss, der ihn sieben Wochen außer Gefecht setzte, eigentlich mit einer Minutenrestriktion spielte. "Wir hatten zuletzt Probleme und im vierten Viertel habe ich mich richtig gut gefühlt. 24 Minuten waren das Limit, aber wir mussten einfach dieses Spiel gewinnen", gab der 23-Jährige zu Protokoll.

Franz Wagner traf im vierten Viertel neun seiner zehn Würfe. Mike Watters-Imagn Images

Wagner stellt Franchise-Rekord von McGrady ein

Dass er mit seinen 25 Punkten in einem Viertel einen Franchise-Rekord eingestellt hatte, war Wagner dagegen nicht bewusst. Hall of Famer Tracy McGrady hatte im März 2003 gegen Denver mal die gleiche Ausbeute verbucht, Wagners Rekord lag vor diesem Spiel bei 17 - aufgestellt im November gegen die New Orleans Pelicans.

"Es ist immer T-Mac", schmunzelte Wagner, als er auf den Rekord angesprochen wurde. "Das ist schon cool für mich, vor allem nach dem schwierigen Start. Ich habe weiter mit Selbstvertrauen gespielt und mich nicht verrückt gemacht. In der Vergangenheit gab es Spiele, wo genau das passiert ist. Das spricht für meine Entwicklung."

Übrigens: In dieser Saison war es das dritte Viertel, in dem ein Spieler 25 Punkte in einem Viertel markierte, neben Wagner gelangen dies bereits Giannis Antetokounmpo (Bucks) gegen Chicago sowie Karl-Anthony Towns - ebenfalls gegen die Bulls.

Meiste Punkte in einem Viertel in dieser Saison Platz Spieler (Team) Viertel Punkte Gegner 1 Franz Wagner (Magic) 4 25 Pistons 1 Karl-Anthony Towns (Knicks) 4 25 Bulls 1 Giannis Antetokounmpo (Bucks) 3 25 Bulls 4 James Harden (Clippers) 1 24 Jazz 4 Anfernee Simons (Blzaers) 3 24 Mavericks 4 Russell Westbrook (Nuggets) 4 24 Knicks 4 Anthony Edwards (Timberwolves) 1 24 Mavericks

Wagner mit Magic nun auf Reisen

Erfreulich aus Magic-Sicht war auch die Rückkehr von Jalen Suggs, der Guard fehlte zuletzt mit einer Rückenverletzung , aufgrund von akuten Foulproblemen stand der Defensiv-Spezialist aber nur gut 15 Minuten auf dem Feld. Dennoch war es das erste Spiel seit Oktober, in dem Wagner, Banchero und Suggs den Court teilten. Das Lazarett lichtet sich, mit Moritz Wagner (Kreuzbandriss), Gary Harris (Oberschenkelzerrung) und Goga Bitadze (Gehirnerschütterung) fehlen "nur noch" drei Rotationsspieler, das sah vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders aus.