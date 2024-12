Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs zu einem weiteren Sieg geführt. Der Center verbuchte beim Auswärtssieg bei den Sacramento Kings das dritte Triple-Double seiner Karriere. Kritik an seiner Spielweise lassen die Mitspieler nicht zu.

Victor Wembanyama verbuchte in Sacramento ein Triple-Double.

34 Punkte (11/17 FG, 5/9 Dreier), 14 Rebounds, elf Assists sowie drei Blocks waren es in knapp 37 Minuten für den Franzosen, der fleißig mithalf, dass die Spurs beim 127:125-Erfolg in Sacramento mit 23 verwandelten Dreiern einen neuen Franchise-Rekord aufstellten. Das Kellerkind der vergangenen Jahre mischt so im Rennen um die Playoff-Plätze mit, eine Bilanz von 11-9 reicht im starken Westen derzeit aber nur zu Platz zehn.

"Ich finde, dass wir uns sehr gut auf sie eingestellt haben", meinte Wembanyama und gab sich bescheiden. "Das Triple-Double ist letztlich nur ein Nebenprodukt unserer guten Entscheidungen", befand der 20-Jährige, der nach David Robinson (4), Dejounte Murray (3) und Alvin Robertson der erst vierte Spurs-Spieler ist, dem ein 30-Punkte-Triple-Double gelang.

Interimscoach Mitch Johnson, der den weiter kranken Gregg Popovich vertrat, sah aber nicht nur gute Dinge von seinem Jungstar. "Wir hatten einige schwache Momente in den ersten drei Vierteln, wo wir die Grundlagen nicht beachtet haben", meinte Johnson und wies auf die 16 Ballverluste hin, wovon Wembanyama deren fünf hatte. "Im vierten Viertel war Wembanyama aber unser Mann, er hat dominiert und zwar mit all den kleinen Dingen, die bei ihm trotzdem spektakulär aussehen. Wenn er das macht, dann ist er kaum zu stoppen."

Victor Wembanyama: Seine Stats in der Saison 2024/25 Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST BLK 17 32,4 24,0 48,4 35,0 10,2 3,6 3,5

Victor Wembanyama ist der amtierende Rookie of the Year. Kyle Terada-Imagn Images

Victor Wembanyama zieht seinen Stil durch

Im vierten Viertel verbuchte Wemby 13 Punkte, sechs Rebounds, vier Assists und zwei Blocks, eine ehemalige 17-Punkte-Führung der Kings war dahin. Zuletzt gab es immer mal wieder leichte Kritik am Franzosen, dass dieser zu oft an der Dreierlinie stehen würde. Er tat dies auch in Sacramento, neunmal drückte er von draußen ab (fünf Treffer), der Erfolg sprach aber für sich.

"Er spielt vielleicht nicht so, wie jeder das von ihm will, aber er wird das durchziehen. Das Wichtigste für ihn sind aber Siege, das steht über allem. Das motiviert ihn und das macht ihn auch so besonders", befand Mitspieler Harrison Barnes.