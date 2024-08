Mumbru verbrachte seine komplette Karriere in Spanien, spielte zwischen 1997 und 2018 in Badalona, bei Real Madrid und die letzten neun Saisons seiner Laufbahn in Bilbao. Dort stieg er in seiner Abschiedssaison ab, übernahm aber in der zweiten Liga sofort den Trainerposten, führte die Basken umgehend in die ACB zurück und wurde in seiner letzten Saison respektabler Neunter.