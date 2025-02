"Das ist wirklich so ein bisschen Fleischmarkt", sagte der DBB-Rekordspieler im ran-Interview. Er sieht in Schröders Situation ein Beispiel für das oft knallharte NBA-Geschäft: "Wenn man sich allein Dennis' Weg anguckt, das ist schon wild. Er wurde zweimal getradet innerhalb von 24 Stunden, gefühlt zumindest, oder 36 Stunden." So landete Schröder kurz vor 21 Uhr in einem Multi-Team-Trade schließlich in Detroit.