Cavs-Center Jarrett Allen (Topscorer mit 25 Punkten) war einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Cavaliers. Thunder-Coach Mark Daigneault lobte nach dem Spiel besonders Allens Dominanz unter den Körben (11 Rebounds). "Er war eine Kraft unter den Brettern. Viele unserer Foulprobleme kamen durch ihn zustande, was uns in verschiedenen Phasen des Spiels zurückgeworfen hat. Er hatte eine großartige Nacht," so Daigneault.