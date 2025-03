"Das ist meine Bestimmung": Einarmiger College-Star Enmanuel verzückt die USA

Überdurchschnittliche Athletik, guter Wurf, immer das Potenzial für einen Highlight-Dunk: Wenn man Enmanuels Scouting-Report liest, würde man meinen, es handle sich um einen ganz gewöhnlichen, talentierten College-Spieler, der vielleicht das Potenzial für die ganz große Bühne hat. Allerdings ist der 21-Jährige weit mehr als nur ein gewöhnlicher College-Spieler.

Enmanuel wuchs unter armen Bedingungen in der Dominikanischen Republik auf, ehe sich sein Leben im Alter von sechs Jahren komplett auf den Kopf stellte. Beim Spielen mit Freunden fiel eine Betonmauer auf Enmanuel und begrub seinen linken Arm unter den Trümmern. Es dauerte zwei Stunden, bis Hilfskräfte ihn befreien konnten, sein Arm war jedoch nicht mehr zu retten und musste unterhalb der Schultern abgenommen werden. "Ich dachte, jetzt ist es vorbei für mich", erinnerte er sich Jahre später.

Hansel Enmanuel wird zum Star am College

Dieser Schicksalsschlag hätte ihn in ein tiefes Loch werfen können, Enmanuel wollte sich von dem Unfall aber nicht sein Leben kaputt machen lassen, sondern wollte ganz normal weiterleben, wie andere kleine Jungen in seinem Alter. So begann er nur einige Monate nach dem Unfall, auf den improvisierten Plätzen seines Viertels Basketball zu spielen. Anfangs hatte er viele Probleme mit dem Gleichgewicht und fiel oft hin, wodurch heute immer noch viele Narben sein linkes Bein zieren. "Das ist von jedem Mal, wenn ich gefallen bin. Es war eine harte Zeit", erklärte er seine Anfänge.

Enmanuel lernte aber schnell und schon früh war zu sehen, dass der kleine Mann neben seiner mentalen Stärke auch mit viel Talent ausgestattet war. Er trainierte unermüdlich und wurde mit zwölf Jahren zu Basketball-Camps in die USA eingeladen, die er mühelos mit seiner Athletik (er war damals schon 1,82 Meter groß) und Explosivität dominierte. Damals war er nur Insidern bekannt, was sich aber schnell ändern sollte.

Ein Jahr später zog er in die USA, da er ein Stipendium an der Life Christian Academy in Florida erhielt. Dort war er der unangefochtene Star und legte in seinem letzten Jahr an der Highschool durchschnittlich 25,9 Punkte, 11,0 Rebounds, 6,9 Assists und 3,4 Blocks pro Spiel auf und wurde regelmäßig von College-Scouts beobachtet. Sein Ziel war damals klar. "Ich werde es in die NBA schaffen", sagte er gegenüber AP. Die Social-Media-Präsenz dafür hat er allemal, Clips von ihm beim Dunken wurden millionenfach geklickt, wodurch er auch über die Grenzen Floridas hinaus berühmt wurde. Heute hat er auf Instagram und TikTok zusammengerechnet mehr als vier Millionen Follower.

Hansel Enmanuel war ein Star am College. IMAGO/USA TODAY Network

Hansel Enmanuel: Motivationscoach statt NBA-Star?

Den Zuschlag erhielt schließlich die Northwestern State University, wo im November 2022 anfing, D1-Basketball, also auf der höchsten College-Ebene der USA, zu spielen. Enmanuel ist es dabei wichtig, dass er als Spieler im Vordergrund steht. "Ich will, dass die Menschen mich als guten, talentierten Basketballer wahrnehmen, nicht wegen meiner Beeinträchtigung", sagte er im Interview mit ESPN.

Bei den Austin Peay Governors sorgte Enmanuel immer wieder für Aufsehen, war aber nicht mehr der dominante Spieler, der er auf dem College gewesen war. In dieser Saison legt er in durchschnittlich 14,8 Minuten pro Spiel 2,3 Punkte, 2,5 Rebounds und 0,7 Blocks auf. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, dass er sich für den NBA-Draft 2025 anmelden würde, seine Chancen wären aber in jedem Fall nicht groß gewesen.