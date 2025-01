"Der Blick auf die Tabelle ist für uns natürlich aktuell sehr erfreulich", so Nils Mittmann. "Aber das Hauptaugenmerk liegt nicht ausschließlich auf dem Erfolg an sich. Bei uns geht es primär um die Entwicklung - sowohl der Spieler als auch des gesamten Standorts. Dass diese Entwicklung Früchte trägt, sehen wir an den aktuellen Ergebnissen."

Die Vision der Basketball Löwen Braunschweig ist klar: Talent und Kontinuität sollen miteinander vereint werden. "Wir haben Spieler, die unsere Philosophie und die des Trainers über Jahre hinweg verinnerlicht haben. Gleichzeitig sind junge Talente schnell in diese Strukturen hineingewachsen. Diese Kombination macht uns momentan so stark." Dabei wird auch die Entwicklung des Standorts und des gesamten Vereins vorangetrieben - eine langfristige Perspektive, die sich auf und neben dem Spielfeld auszahlt.

Mittmann (rechts) ist Geschäftsführer bei Braunschweig. IMAGO/regios24

Trainer Jesus Ramirez spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Spanier hat das Team kontinuierlich geformt und mit einer klaren Philosophie ausgestattet. Erst kürzlich wurde sein Vertrag bis 2027 verlängert - ein starkes Zeichen für den eingeschlagenen Weg.

Dennis Schröder: Ein besonderer Einfluss

Eine Schlüsselrolle im Verein spielt ebenfalls Nationalmannschafts-Kapitän und NBA-Star Dennis Schröder, der als Hauptgesellschafter großen Einfluss hat. "Das ist für uns etwas absolut Einzigartiges", erklärt Braunschweigs Geschäftsführer. "Sein Wissen, sein Netzwerk und seine Identifikation mit unserem Standort sind von unschätzbarem Wert. Er ist in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden und lebt die Werte des Klubs vor."

Der 31-jährige Weltmeister ist eine wichtige Figur in der Führungsetage, die seine Wurzeln nicht vergessen hat. "Dennis hat dafür gesorgt, dass die Strukturen, die ihn einst gefördert haben, auch heute bestehen bleiben. Das ist eine große Bereicherung für uns und zeigt, wie stark er sich mit unserem Verein identifiziert."

Schröder, in Braunschweig geboren, begann seine Basketball-Karriere bei den Löwen und stieg über die NBBL sowie die 2. Basketball Bundesliga in die BBL auf. Nachdem er in der NBA als feste Größe etabliert war, kehrte er zurück und übernahm 2020 die Gesellschafter-Anteile der Basketball Löwen Braunschweig GmbH, um den Verein weiter voranzubringen.

Die Spiele der Löwen in 2025

Titelkampf kein Thema in Braunschweig

Obwohl die Niedersachsen aktuell, punktgleich mit Ulm, auf dem zweiten Platz der Tabelle thronen, sieht Mittmann den ganz großen Wurf noch als sehr unwahrscheinlich: "Der Titelkampf ist aktuell kein Thema für uns, weil es nicht zu unseren primären Zielen gehört und wir finanziell gesehen schon jetzt über unseren Möglichkeiten agieren. Unser Fokus liegt klar auf der Weiterentwicklung - sowohl der Mannschaft als auch des gesamten Standorts."

Statt auf kurzfristige Erfolge zu setzen, strebt Braunschweig eine nachhaltige Planung an. "Wir streben langfristig an, ein Playoff-Team zu sein und uns nachhaltig auf internationaler Bühne zu etablieren."

Für den Geschäftsführer ist es entscheidend, realistisch zu bleiben und keine überhöhten Erwartungen zu wecken, "um langfristige Rückschläge zu vermeiden", erklärt er. Ein Plan, der die Basis für eine stabile Zukunft legen soll.

Hat in der laufenden Saison bereits auf sich aufmerksam gemacht: Luka Scuka. IMAGO/Eibner

Fokus auf junge Talente

Noch in der vergangenen Saison landeten die Löwen lediglich auf Rang 12. Ein Playoff-Platz schien damals weit entfernt. Doch der Verein blieb seinem Kurs treu und setzt konsequent auf junge Talente.

Besonders die jungen Spieler Luka Scuka und Sananda Fru fallen auf und haben das Potenzial, zu echten Leistungsträgern zu werden. "Die Förderung von Talenten hat bei uns oberste Priorität. Wir bieten unseren Spielern ein professionelles Umfeld, viel Spielzeit und eine exzellente Ausbildung mit erfahrenen Trainern", erklärt Mittmann.

Doch wie sieht es mit der langfristigen Perspektive dieser Talente aus? "Es ist für nahezu jeden deutschen Verein äußerst schwierig, absolute Top-Talente langfristig hier in Deutschland zu halten", so Mittmann. "Top-Talente zieht es verständlicherweise in die Top-Ligen. Das ist ein ganz natürlicher Werdegang, den wir akzeptieren müssen. Unser Fokus liegt darauf, die Zeit, in der wir diese Jungs bei uns haben, so gut wie möglich zu nutzen und idealerweise zu verlängern." Richtige Bühnen und Plattformen, wie auch der internationale Wettbewerb spielen dabei eine zentrale Rolle.

Blick auf das Topspiel: Braunschweig in Vechta

Der 19. Spieltag der BBL startet am Donnerstag mit einem echten Kracher: Die Basketball Löwen Braunschweig gastieren beim SC RASTA Vechta. Ein Duell, das vor wenigen Monaten wohl kaum jemand als Spitzenspiel erwartet hätte.