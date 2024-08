Kevin Durant sah dies wohl als einen Seitenhieb und postete nach dem Gewinn der Goldmedaille auf X ein Bild von Team USA mit der Überschrift "Entertainment und IQ", was als kleine Stichelei gegen Schröder verstanden werden konnte.

Der Braunschweiger wurde nun bei einem seiner Twitch-Streams zu Durants Bild gefragt und zeigte sich verwundert: "Sie haben gewonnen und er tweetet dann das. Für mich ist das einfach nur schwach", meinte der Point Guard der Brooklyn Nets. "Du bist ein absoluter Superstar und sagst dann sowas zu jemanden wie mir. Ich habe das nicht einmal negativ gemeint, sondern einfach nur das festgestellt, was ich von diesen beiden Seiten gesehen habe."

Schröder selbst sah seine Kommentare als legitim an, wollte dem Ganzen aber auch nicht viel Beachtung schenken. "Das sollte nie eine Kritik sein. Ich habe vor all den Jungs Respekt, sie gehören zu den besten Spielern aller Zeiten, es zeigt mir aber auch, wie schwach er ist. So ist es eben, nicht jeder ist charakterlich stark oder mit sich selbst im Reinen."