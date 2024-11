Beim ersten Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Team, den LA Clippers, musste Paul George neben Applaus auch Buhrufe der Fans im neuen Intuit Dome in Inglewood einstecken. Vor den 15.627 Zuschauern erzielte George 18 Punkte, sieben Rebounds und drei Steals, doch die Philadelphia 76ers verloren am Ende 110:98 gegen die Clippers. Nach dem Spiel bedankte sich George für die Video-Hommage des Clubs und lobte die Clippers als "erstklassige Franchise", zeigte jedoch Unverständnis gegenüber den Buhrufen der Fans: "Das ist dumm," sagte George. "Ich war Free Agent und habe getan, was für mich am besten war."

NBA: Clippers-Vertrag und Podcast-Kommentare als Streitpunkt

George, der im Sommer als Free Agent für vier Jahre bei den Sixers unterschrieben hatte, erklärte, dass er bei den Clippers bleiben wollte, jedoch auf eine No-Trade-Klausel für die geforderte Vertragsverlängerung bestand, was die Clippers ablehnten. Zudem waren einige Fans verärgert über Georges Podcast-Kommentar, er fühle sich bei den Clippers manchmal wie im "B-Team" von Los Angeles, da viele Lakers-Fans ihn zum Wechsel zu den Lakers drängten. In der Fanzone "The Wall" hielten einige Fans Schilder mit der Aufschrift "PG THINK BEFORE YOU SPEAK."