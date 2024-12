Den Dallas Mavericks ließen die Oklahoma City Thunder im NBA-Cup-Viertelfinale kaum eine Chance. Dominant war unter anderem die Defense. Doch was macht sie aus? Wieso verteidigt kein Team effizienter als OKC? Was haben Steals damit zu tun, weshalb gelingt den Thunder gerade Historisches und welche Rolle nimmt Isaiah Hartenstein ein?

Eigentlich sollte Kyrie offen sein. Dereck Lively hatte Isaiah Hartenstein aus der Zone gezogen, Cason Wallace, eigentlich für Irving zuständig, musste Richtung Ring rotieren. Luka Doncic hatte genau das erkannt und den Ball nach einem kurzen Drive in die entfernte Ecke geschwungen, wo Kyrie nun eigentlich offen hoch gehen sollte. Stattdessen schalten die Thunder binnen Sekunden. Im Moment des Passes rotiert Lu Dort von der Birne Richtung Ecke zu Kyrie, Wallace wiederum orientiert sich umgehend Richtung Naji Marshall, Dorts Gegenspieler.

Also attackiert Kyrie den Closeout, prallt nach wenigen Dribblings jedoch bereits gegen Hartenstein, der längst seinen Weg zurück in die Zone gefunden hat. Es bleibt nur der Pass auf Klay Thompson. Doch auch den riecht OKC’s Defense. Unter Gegnerdruck hebt der Dreier ab, klatscht jedoch auf den Ring. Nur eines von vielen Beispielen, wie die Thunder-Defense den Mavs im NBA-Cup-Viertelfinale zeitweise die ganz große Lust am Basketball raubte.

Nicht nur, dass OKC permanent irgendwo in Passwegen zu finden war. Selbst wenn Pässe ihren ersten, vielleicht auch zweiten Adressaten fanden, rotierten die Thunder so strukturiert, synchron und pointiert, dass Dallas kaum offene Würfe blieben. Die Mavs, die zuvor sieben Spiele in Folge gewonnen hatten, kamen dem Team, das sie vergangene Saison noch aus den Playoffs geworfen hatten, in der zweiten Hälfte kaum näher als zehn Punkte. Ein weiterer Faktor: Doncic traf erst spät im dritten Viertel seinen zweiten Wurf des gesamten Spiels.

NBA: Thunder-Defense meldet Doncic komplett ab

"Sie haben entschieden, mich jedes Mal zu doppeln", suchte Doncic nach dem Spiel nach Erklärungen, vor allem für eine der laut eigener Aussage "schlechtesten Halbzeiten, die ich jemals gespielt habe." Sieben Würfe war Doncic in Halbzeit eins losgeworden. Einer fiel. Entscheidender war jedoch das dritte Viertel, in dem OKC seinen entscheidenden Run startete und von drei auf 17 Punkte davon zog.

Dass Luka auch dabei schwer seinen Rhythmus fand, lag einerseits sicherlich am Doppeln, durch das die Thunder den Ball immer wieder aus seinen Händen zwangen. Andererseits sah sich Doncic sechs unterschiedlichen Defendern gegenüber. Mit Vorliebe bearbeitete ihn Dort mit seiner Physis. Wallace und Jalen Williams störten Lukas Rhythmus durch ihre schnellen Hände, die gefühlt permanent einen Turnover provozieren wollen (und können). Dazu kam unter anderem Alex Caruso, einer der klügsten Perimeter-Defender der Liga, der wie kaum ein anderer den Druck so dosieren kann, dass er dauerhaft spürbar ist, die Schiedsrichter aber nicht zu häufig zum Foulpfiff animiert. Pausen gab es keine.

Caruso (rechts) gilt sein seinem Wechsel im Sommer als Anker in der Verteidigung. Alonzo Adams-Imagn Images

Dass OKC diverse Verteidiger besitzt, die sich geschickt um Blöcke winden, erschwert die Offense der Mavs, aber auch anderer Teams, zusätzlich. Doncic beispielsweise trieben die Thunder permanent in die maximale Enge. Dallas’ Offense litt. In Doncic’ Minuten zauberten die Mavs, eigentlich das drittbeste Offensivteam der Liga, ein Offensive Rating von 101,2 aufs Parkett. Das insgesamt schwächste der Association hüten die Wizards mit 104.

Das Doppeln hatte sicher seinen Anteil, wenngleich Mavs-Coach Jason Kidd anmerkte, es sei "nichts Neues" gewesen. "Das haben wir schon häufig gesehen, wenn wir gegen Oklahoma City spielten. Wir müssen dann andere Plays machen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben es einfach nicht geschafft, Plays zu machen oder die offenen Würfe zu treffen."

OKC: Historische Steal-Maschine mit dem besten Defensive Rating der Liga

All das klingt definitiv plausibel. Gleichzeitig gestaltet sich genau dieses Vorhaben derzeit gegen kaum ein Team so kompliziert wie gegen OKC. Pro 100 Ballbesitze erlauben die Thunder 103,4 Punkte und besitzen damit das beste Defensive Rating der Liga. Schwer lösbar ist die Aufgabe vor allem wegen der Mischung aus individuellem Defensivtalent und Teamdefense.

Im Kollektiv wissen die Thunder bestens, wann sie switchen, wie sie trappen, wie sie aushelfen. Synchronität und Timing sind exzellent. Als sich Kyrie nach einem Doncic-Screen im vierten Viertel Richtung Zone stahl, zog sich die Defense vor ihm zusammen. Drei Thunder scharten sich um Irving. Theoretisch wäre Luka nun draußen offen gewesen. Doch Wallace orientierte sich bereits in dessen Richtung, verhinderte so den direktesten Pass für einen potenziell offenen Wurf. Selbst in Rotation ist OKC’s Defense wahnsinnig schwer zu überwinden.

Dazu die Positionierung. Caruso, Dort, auch Shai Gilgeous-Alexander stehen immer wieder so, dass sie den Pass verhindern, bevor er überhaupt gespielt ist - und fliegt er doch über den Court, stehen die Chancen gut, dass irgendwo eine Hand dazwischen schnellt. 12,2 Steals provozieren die Thunder. Mehr gab es überhaupt erst zwei Mal in der Geschichte, zuletzt paradoxerweise 1993/94 von den Seattle SuperSonics. Derzeit sind drei Thunder, Jalen Williams (2.), Cason Wallace (4.) und Caruso (8.) unter den besten zehn Balldieben der Liga. Insgesamt jagt OKC gegnerische Teams in 19,2 Ballverluste und kommt damit in Sphären lange vergangener Tage: 20+ Turnover erzwangen Teams vornehmlich in den 1980ern.

Interessant im Kontext dieser Saison ist außerdem die Stock-Statistik, sprich, die Kombination aus Steals und Blocks. 18,54 sammelt OKC pro Spiel. Der bisherige Rekord liegt bei 18,33. Spannend ist das deshalb, da die Thunder in dieser Saison zeitweise ohne echten Big auskommen mussten. Hartenstein verpasste zum Start mehrere Wochen mit gebrochener Hand. Jaylin Williams fällt ebenfalls länger aus. Seit ein paar Wochen pausiert auch Chet Holmgren, einer der besten Ringbeschützer der Liga, dessen Präsenz die Quoten gegnerischer Teams am Ring vergangene Saison um sechs Prozent drückte.

OKC: Erst kein Ringbeschützer… bald gleich zwei?

Gezwungenermaßen experimentierte Coach Mark Daigneault daher mit Mircoball-Lineups und Jalen Williams auf der Fünf. Dem Rebounding, ohnehin nicht OKC’s Stärke, schadete das natürlich. Defensiv brachen die Thunder dank J-Dubs Physis, Spannweite und der Agilität des gesamten Teams dennoch nicht ein. Tatsächlich verteidigt Williams nicht nur am Mann physisch, er besitzt außerdem ein Gespür für den Ringschutz.

Holmgren verbuchte vor seiner Verletzung im Schnitt 2,6 Blocks pro Spiel. Alonzo Adams-Imagn Images

Ausleben muss er das seit Hartensteins Rückkehr allerdings nur noch situativ. In Holmgrens Abwesenheit gibt der Center nun größtenteils den primären Ringbeschützer. Im Pick and Roll sinkt er deutlich ab, um in der Zone nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. Gleichzeitig kann Hartenstein am Perimeter aushelfen, um kurz darauf potenzielle Layups zu erschweren. Seiner Agilität sei Dank.

Sobald Holmgren zurückkehrt, dürfte das Scoring für gegnerische Teams noch komplizierter werden. Einerseits, da sich Daigneault noch mehr Optionen bieten. Andererseits, da Holmgren selbst auch während Hartensteins Verletzung den Roamer gab, nicht zwingend gegnerische Bigs direkt verteidigte. Plötzlich wären die Thunder im Zweifel physisch und lang, etwas, das ihnen in den vergangenen Playoffs deutlich abging. Gerade gegen die Mavs.

NBA: Thunder dominieren die Mavs am Brett - und klauen den Ball öfter als sie ihn verlieren

Die dominierten die Serie vor allem an den Brettern und in der Zone. Diesmal sicherte sich Hartenstein allein nur zwei Offensivrebounds weniger (5) als Dallas insgesamt (7). Das Reboundduell entschieden die Thunder mit 52-44 für sich. Derzeit wirkt es, als habe OKC vor allem durch Hartenstein eine Schwäche der vergangenen Saison deutlich reduziert, während es sich seine Stärken bewahrt, sie sogar noch intensiviert hat.

Die Thunder sammelten 14 Steals gegen die Mavs. Alonzo Adams-Imagn Images