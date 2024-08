Cooper Flagg wird zu den Darstellern der NBA-Saison 24/25 zählen - obwohl er nicht direkt daran teilnimmt. Der künftige Duke Blue Devil hat nicht zuletzt im Sommer bei Team USA gezeigt, warum das Rennen um die besten Lottery Odds in der neuen Spielzeit deutlich hitziger ablaufen wird als das in der alten.

Es ist nicht so, dass der Hype um Cooper Flagg einen Brandbeschleuniger zwingend gebraucht hätte. Auf dem Radar war der Forward trotz seines Alters bereits seit Jahren, auch den Status des wahrscheinlichen Nr.1-Picks 2025 hatte er laut nahezu allen Mock Drafts schon vorher inne. Geschadet haben ihm die Geschehnisse des 2024er Sommers aber sicherlich auch nicht.

Es kam in der Geschichte von Team USA selten, aber gelegentlich vor, dass in der Vorbereitung auf ein großes Turnier College-Spieler ins Select Team eingeladen wurden, um das A-Team zu testen. 2013 war dies zuletzt der Fall, als Marcus Smart und Doug McDermott dabei sein durften. Beide hatten damals schon wenigstens eine College-Saison auf dem Buckel.

Seltener kam es vor, dass jemand eingeladen wurde, der noch gar kein College-Spiel absolviert hatte - Flaggs erste und (höchstwahrscheinlich) einzige Duke-Saison startet erst im anstehenden Herbst. Und wohl noch nie kam es vor, dass ein Spieler ohne College- oder gar NBA-Erfahrung der auffälligste Spieler des gesamten Camps wurde.

Der Hype war schon groß und wurde nur noch größer, das Feuer reflektiert von den leuchtenden Augen von Spielern wie Jalen Duren, der beispielsweise sagte: "Er hat keine Angst gezeigt. So wie er sich gibt, würde man denken, dass er schon hier dazugehört, versteht ihr?" Lange wird es nicht mehr dauern. Flagg wird auch die anstehende NBA-Saison bereits sehr direkt prägen.

Cooper Flagg: Das Kronjuwel 2025?

Draft-Jahrgänge sind sehr unterschiedlich. 2023 und 2024 verdeutlichen das sehr gut, standen sie doch an weit voneinander entfernten Punkten des Spektrums: Victor Wembanyama war DAS Generational Talent, nach dem sich die gesamte Liga verzehrte, im aktuellen Jahrgang wurde ein Spieler an Nr. 1 gepickt, dem Experten bescheinigen, dass er ein ziemlich guter Rollenspieler werden könnte.

Cooper Flagg war im Vorjahr der beste High-School-Spieler der USA. IMAGO/USA TODAY Network

2025 soll nun wieder ein Monster von einem Jahrgang sein, diverse Spieler in die Liga spülen, die 2024 sicherlich an Position 1 gepickt worden wären und Superstar-Potenzial mitbringen sollen. Es wird von mehr Teams als im Vorjahr getankt werden, vermutlich auch schon früher in der Saison. Noch mehr Teams dürften ein Stück von diesem Lottery-Kuchen abhaben wollen.

Der große Preis allerdings - Stand jetzt - wird Flagg sein. Das hat der Team USA-Sommer unterstrichen, das zeichnete sich auch vorher schon ab. Denn: Flagg ist die seltene Art von Spieler, die auf der einen Seite noch unheimlich viel unausgeschöpftes Potenzial mitbringt, und auf der anderen Seite jetzt schon so viele definitive Stärken hat, dass er bereits mit 17 gegen gestandene NBA-Spieler mithalten kann. Sie zum Teil sogar dominiert.

Cooper Flagg: Defensiv schon auf NBA-Level

Eine Eigenschaft verbindet Flagg mit Wembanyama, auch wenn er vielleicht nicht direkt Zweiter im DPOY-Rennen werden muss: Am besten zurechtfinden sollte er sich zu Beginn in der Defensive. Dort ist er jetzt schon so weit, dass er von seinem ersten Tag in der NBA an das Parkett schrumpfen sollte.

Mit einer Größe von 2,06 Meter und noch längeren Armen (noch ist Flagg wohl nicht ganz ausgewachsen) sowie überragender Athletik ist der 17-Jährige ein dynamischer Shotblocker und defensiver Playmaker. Er ist schnell genug auf den Beinen, um vor vielen kleineren Ballhandlern zu bleiben. Er kann beide Forward-Positionen gut verteidigen, eines Tages vielleicht sogar auf die Fünf aufrücken, wenn er noch etwas mehr Muskelmasse zulegt.

Wichtige Komponenten seines Gesamtpakets sind zudem sein Motor, der nie stillsteht, und sein Siegeswillen - Flagg ist enorm ehrgeizig und kämpft um jedes Duell. "In ihm brennt ein Feuer", erkannte Trayce Jackson-Davis von den Warriors nach der Zeit bei Team USA an. "Er hat vor niemandem Angst und fordert dich einfach heraus."

Technisch ist defensiv (natürlich) noch nicht alles perfekt, trotzdem schafft es Flagg nahezu immer, defensiv einen großen Impact zu hinterlassen. Um noch kontrollierter zu werden, hat er nun damit angefangen, auch Yoga auszuüben und Golf zu spielen, wie er ESPN verriet. Das solle ihm mental noch weitere Vorteile verschaffen.

Cooper Flagg - Die offensiven Anlagen sind da

Die Defense allein sorgt dafür, dass sein Floor als Spieler sehr hoch wirkt, er also eigentlich kaum scheitern kann. Die Offense wiederum ist der Bereich, der ihn zum echten Superstar werden lassen könnte. Hier liegt noch mehr Arbeit vor ihm - sein Ballhandling etwa ist bisher noch recht überschaubar -, die Ansätze allerdings sind ebenfalls klar erkennbar.

Seine körperlichen Voraussetzungen machen Flagg zu einem potenziell elitären Lob-Threat, der viele Punkte auch nach Offensiv-Rebounds generieren kann. Zu seinem Resümee gehören schon jetzt einige eindrucksvolle Poster-Dunks. Da sein Motor nie stillsteht, kann er als Screener und eben auch nahe des Korbes für Chaos sorgen.

Er kann aber noch viel mehr: Sein Spielverständnis macht ihn bei seiner Größe zu einem richtig guten Passer, und auch der Wurf hat sich über die vergangenen Jahre stetig verbessert. Flaggs Wurf sieht zwar etwas komisch aus, funktioniert aber bereits effektiv von der Freiwurflinie und zum Teil auch von draußen, was gute Indikatoren für die Langzeit-Prognose sind.

Cooper Flagg dominierte an der High School. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Cooper Flagg: Durchbruch gegen Team USA

Gegen Team USA deutete er an, wohin die Reise gehen könnte, als er in einem Spiel einen Dreier über Anthony Davis, einen Turnaround-Jumper über Jrue Holiday und einen Putback-Dunk über Bam Adebayo verzeichnen konnte. Das sind immerhin drei der zehn (?) besten Verteidiger der Basketball-Welt, mit denen er sich zum Teil erfolgreich messen konnte.

Es waren jedoch nicht nur die Highlights, die Eindruck hinterließen. "Ich bin gar nicht so beeindruckt von den Punkten, sondern viel mehr von seinem Auftreten", sagte Langston Galloway, ein ehemaliger NBA-Spieler, der bei Team USA als Trainingsspieler dabei war. "Er versucht nicht, etwas zu erzwingen. Er lässt das Spiel auf sich zukommen, macht Plays, liest alles korrekt. Das ist das Verrückte, dass ein 17-Jähriger das Spiel so versteht."

Es muss sich natürlich zeigen, wie konstant Flagg als Creator werden wird, welche Schritte er hier gehen kann. Die Tatsache, dass er in diesem Alter (der 18. Geburtstag ist im Dezember) in so einem Kontext schon so sehr "dazugehört", erklärt jedoch, warum so viele Teams bereits jetzt so fasziniert von ihm sind.

Cooper Flagg: Wohin geht die Reise?

Bisher hat Flagg auf jedem Level dominiert. 2022 gewann er mit Team USA die U17-WM. Vergangene Saison gewann er mit der Montverde Academy alle 30 Spiele und legte in der EYBL 16U League 26,8 Punkte, 12,4 Rebounds, 5,2 Blocks und 4,7 Assists pro Spiel auf. Danach sagte er Connecticut ab und entschied sich für Duke, um dort planmäßig der sechste Nr.1-Pick der Programm-Geschichte zu werden.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich sein Spiel bei den Blue Devils weiterentwickelt - zumal es bisher gar nicht so leicht ist, einen passenden Vergleich für ihn zu finden. Spieler wie Bam Adebayo oder Andrei Kirilenko werden aufgrund ihrer defensiven Vielseitigkeit zum Teil genannt; offensiv bringt Flagg jedoch Anlagen mit, um beide (potenziell deutlich) zu übertreffen.

Alles in allem klingt das nach einem Spieler, der wie gemacht ist für die moderne NBA. Kein Wunder, dass alle miesen Teams und sicherlich auch einige gar nicht so miese Teams ihn unbedingt haben wollen. Schon in der Offseason haben sich manche für das "Sag for Flagg" in Position gebracht - während der Saison dürften weitere folgen.