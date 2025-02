Doncic wurde in der vergangenen Woche vorsichtig wieder in den Spielbetrieb integriert und stand in seinen ersten beiden Partien für die Lakers jeweils rund 23 Minuten auf dem Parkett. Wie Mark Medina von Fox Sports und Athlon Sports berichtet, wird das Team die Minutenbeschränkung wohl nicht mehr aufrechterhalten. "Die paar extra Tage Pause waren gut für ihn. Seine Minuten werden hochgehen und es wird keine Einschränkungen mehr geben", sagte Headcoach JJ Redick.

NBA: Lakers ohne echten Center?

Bis dahin könnte das Team öfter auf Small-Ball setzen. Laut The Athletic war Alex Lens erster Einsatz für die Lakers wenig überzeugend, weshalb möglicherweise Spieler wie Jarred Vanderbilt oder Dorian Finney-Smith Minuten als Center übernehmen müssen - vor allem in den Playoffs.

NBA: LeBron im Dunk-Contest?

James äußerte sich zudem zu einem weiteren Thema: dem Dunk Contest. Der Lakers-Star erklärte, dass er keine Reue verspüre, nie an dem Event teilgenommen zu haben. "Ich hatte ein paar Momente, in denen ich es machen wollte, aber es hat sich einfach nie ergeben", so James. Dennoch fände er es "cool", wenn Stars wie Ja Morant oder Giannis Antetokounmpo in Zukunft teilnehmen würden.