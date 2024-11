NBA: Ein Top-Coach mit seltenem Fehler

Spoelstra hat in seiner Karriere mit den Miami Heat bereits zwei NBA-Meisterschaften gewonnen und war diesen Sommer als Assistenztrainer des US-Teams, das die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen holte, erfolgreich. Zudem wurde er in einer Umfrage unter General Managern auf NBA.com von 69 % der Teilnehmer als bester Trainer der Liga gewählt. Trotz dieser Erfolge machte Spoelstra am Dienstag einen Fehler, der seine Mannschaft den Sieg kostete. "Das Spiel hätte eine zweite Verlängerung verdient, ohne dass jemand einen Fehler macht, und leider war ich derjenige, der im Weg stand", resümierte Spoelstra abschließend.