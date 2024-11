Die Cleveland Cavaliers schreiben Geschichte: Mit einem 131:122-Sieg über die New Orleans Pelicans feiert das Team den ersten 9-0-Start in der Franchise-Geschichte. Trainer Kenny Atkinson und das Team nutzten die Gelegenheit für eine kleine Feier in der Kabine.

Die Cleveland Cavaliers stehen nach ihrem neunten Sieg in Folge auf einem historischen Höhepunkt. Der 131:122-Erfolg gegen die New Orleans Pelicans markierte den besten Saisonstart der Franchise-Geschichte und sorgte für ausgelassene Stimmung im Team. Nach dem Spiel wurde Cavaliers-Coach Kenny Atkinson im Locker Room von seinen Spielern gefeiert - allen voran Center Jarrett Allen, der seine Teamkollegen zum Wasserregen über Atkinsons Kopf anführte. "Diese Momente muss man genießen", sagte Atkinson, der der erste Trainer ist, der in seiner ersten Saison mit einem Team eine 9-0-Bilanz erreicht. "Es ist eine lange Saison, und Siege in dieser Liga sind hart erarbeitet. Ein bisschen feiern gehört dazu."

NBA: Historischer Meilenstein - Teamchemie und Vertrauen in den Coach

Mit dem 9-0-Saisonstart ist Cleveland erst das zweite Team in der NBA-Geschichte, das mit einer solchen Serie beginnt und dabei in jedem Spiel 110 oder mehr Punkte erzielt - eine Leistung, die zuletzt die Warriors 1960/61 erreichten. Die Cavaliers sind auch das erste Team seit dem legendären 24-0-Start der Golden State Warriors 2015/16, das einen so starken Beginn hinlegt. Bereits am Freitag treffen sie im heimischen Rocket Mortgage FieldHouse auf die Warriors und haben damit die Chance, ihre Serie auszubauen.

Atkinson, der das Team nach der Entlassung von J.B. Bickerstaff übernommen hat, sieht den Erfolg als Resultat der guten Teamchemie. "Was mir in den Sinn kommt, ist das Vertrauen und die Verbundenheit, die wir als Team haben", erklärte der Head Coach. Nach seiner Zeit als Assistant Coach bei den Clippers und Warriors ist Atkinson bei den Cavs in seinem zweiten Head-Coach-Posten angekommen. Seine Spieler wie auch er selbst schätzen die Synergie und die Zusammenarbeit: "Die Energie und die Vibes im Team sind großartig", bestätigte Mitchell und hob hervor, dass Atkinson ihnen Raum für Input lässt und ihnen gleichzeitig vertraut.