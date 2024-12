Noch im Sommer verlängerte Stephen Curry (36) seinen Vertrag bei den Golden State Warriors um ein weiteres Jahr, nun sprach der kommende Hall of Famer sehr deutlich über sein nahendes Karriereende.

"Ich habe zuletzt mehr darüber nachgedacht als in vergangenen Jahren", gab Curry in einem Interview mit ESPN zu, als er auf ein mögliches Karriereende angesprochen wurde. Der 36-Jährige spielt seine 16. Saison in der NBA, im Sommer verlängerte der Guard bei den Golden State Warriors um ein weiteres Jahr für über 62 Millionen Dollar bis 2027.

Ob er diesen dann auch erfüllt, ist unklar. "Es ist in Ordnung, wenn man akzeptiert, dass sich das Ende nähert. So kann man das genießen, was gerade passiert. Je mehr man über das Karriereende spricht, desto fokussierter ist man auf den Moment."

Noch spielt der Guard weiter auf einem hohen Level, auch wenn seine Statistiken deutlich zurückgegangen sind. In dieser Saison verbucht Curry nur noch durchschnittlich 21,8 Punkte bei einer Quote von 43,5 Prozent aus dem Feld. So wenige Punkte waren es zuletzt 2011/12 (14,7 PPG), die Feldwurfquote wäre über eine komplette Saison ein persönlicher Tiefstwert.