Die Christmas Games der NBA sorgen jedes Jahr für Furore. Auch in diesem Jahr haben die Macher der Liga wieder zahlreiche Topspiele geplant. baskteball-world.news stellt den Weihnachtstag vor.

Am ersten Feiertag kommt es auch wieder zum Aufeinandertreffen zwischen LeBron James und Stephen Curry.

Gelingt New York die Revanche gegen Wemby und Co.?

Wenn zwei so traditionsreiche Franchises, wie die der Knicks und Spurs am ersten Weihnachtsfeiertag aufeinander treffen, dann ist freilich für Unterhaltung gesorgt.

Vor allem, wenn wir uns an die letzte Begegnung zurück entsinnen. Im März ging das Duell bis in die Verlängerung, der spätere Rookie des Jahres, Victor Wembanyama, erzielte 40 Punkte, 20 Rebounds sowie sieben Assists und führte seine Texaner zu einem spektakulären 130:126-Erfolg. Folgt nun die Revanche im Big Apple?

Neuauflage der Western Conference Finals - zur deutschen Primetime!

Was kann es besseres geben? Das Jahr neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen, draußen treibt die Kälte ihr Unwesen - und auf dem Fernseher tun selbiges Luka Doncic und Anthony Edwards.

Ausgerechnet zur besten europäischen Sendezeit empfangen die Mavericks die Minnesota Timberwolves zur Neuauflage des Western Conference Finals. ProSieben Maxx zeigt das Spiel ab 20.15 Uhr!

Gelingt Philadelphia der Befreiungsschlag gegen Boston?

Nach Jahren der Rivalität ist die Rollenverteilung vor dem Duell zwischen den 76ers und Celtics klar. Der amtierende Meister aus Boston geht als Tabellenzweiter der Eastern Conference ins Rennen, Philadelphia treibt weiter außerhalb der Play-In-Plätze sein Unwesen.

Nach nur zehn Siegen aus den ersten 27 Saisonspielen brauchen Embiid und Co. dringend ein Erfolgserlebnis - zumal die direkte Qualifikation für die Playoffs immer mehr in Frage gestellt werden muss. Auch die Statistik spricht nicht für die Stadt der brüderlichen Liebe: Die letzten drei Begegnungen gingen allesamt an die grünen Kobolde.

Curry gegen LeBron - der Vintage-Klassiker

In Zeiten, in denen sowohl LeBron James als auch Stephen Curry zunehmend über ihr Karriereende sprechen, werden Begegnungen wie diese immer weniger selbstverständlich. Curry gegen LeBron, Warriors gegen Lakers - ein Muss für jeden NBA-Fan am Weihnachtstag!

Aber nicht nur deshalb erwartet die NBA-Welt ein echter Leckerbissen! Lakers (7.) und Warriors (8.) stehen in der Western Conference dicht an dicht, im Rennen um die Playoffs wird hinten raus jeder Sieg wichtig werden. Und wer noch einen weiteren Grund zum Einschalten braucht: Warriors-Neuzugang Dennis Schröder trifft auf seinen Ex-Klub und Herzensverein!

Können die Nuggets ihre Horrorstatistik gegen die Suns aufpolieren?

Den krönenden Abschluss der NBA-Nacht beschert niemand geringeres als MVP Nikola Jokic, der auch in der laufenden Saison wieder Fabelstatistiken auflegt. Dabei ist es die Chance für den Serben, die zuletzt durchwachsene Statistik gegen die Phoenix Suns aufzubessern: von den vergangenen fünf Partien gingen vier an Kevin Durant und Co.!