27 Punkte, 20 Rebounds und elf Assists legte Nikola Jokic bei der 114:126-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers auf, es war nicht genug. "Sie sind einfach ein exzellentes Team in allen Bereichen", musste auch Nuggets-Coach Michael Malone zugeben. Ein solches waren auch die Nuggets vor zwei Jahren, als Denver erstmals in der Franchise-Geschichte einen Titel gewann,

Seither ist einiges passiert. Wichtige Stützen wie Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown oder Veteran Jeff Green sind gegangen, wirklich ersetzt wurden sie nicht. Im Vorjahr setzte es in den Conference Semifinals in Spiel 7 gegen die Minnesota Timberwolves das Aus in den Playoffs, in dieser Saison zählen die Nuggets bisher nicht zu den Spitzenteams im Westen, obwohl sie den dreifachen MVP der vergangenen vier Jahre in ihren Reihen wissen.

"Ich hoffe, dass sie einen Trade machen", sagte TV-Experte Charles Barkley am Rande des Spiels gegen die Golden State Warriors bei TNT und warnte: "Du darfst die Karriere von Jokic nicht verschwenden. Das ist der beste Spieler der Welt und sie lassen einfach zwei Rollenspieler gehen, die für sie wichtig waren, als sie die Meisterschaft gewannen. Diese Bank ist schwächer als Wasser."

Charles Barkley arbeitet für TNT. Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Barkley ist sich sicher: "Jokic hat noch fünf Jahre im Tank"

Mit Russell Westbrook kommt zwar ein erfahrener Spieler von der Bank, der MVP von 2017 ist jedoch sehr wechselhaft in seinen Leistungen. Gleiches gilt für Youngster wie Julian Strawther oder Peyton Watson. So wundert es nicht, dass die Nuggets um unfassbare 31,8 Punkte pro 100 Ballbesitze besser sind, wenn Jokic auf dem Feld steht. Bei keinem anderen Spieler ist dieser Wert auch nur annähernd so groß wie beim Serben.

In durchschnittlich 37,7 Minuten verbucht der Center 29,9 Punkte, 13,4 Rebounds sowie 10,4 Assists. In diesen drei Kategorien ist Jokic jeweils unter den ersten Drei ligaweit. "Wenn du jemanden hast, der so gut ist, dann musst du weiter um Titel spielen", mahnte Barkley. "Jokic hat sicher noch fünf Jahre im Tank und wenn er älter wird, wird er immer noch gut sein, weil sein Spiel nicht auf Athletik fußt. Du darfst seine Prime nicht wegwerfen. Sie müssen gierig sein."

Trades dürften aber nicht so einfach einzufädeln sein. Spieler wie Michael Porter Jr. und Jamal Murray spielen derzeit unter ihren Möglichkeiten, beide haben eine Verletzungshistorie und besitzen Maximalverträge. Am ehesten könnte Denver mit den Deals von Zeke Nnajo (8,9 Mio.) und Dario Saric (5,2) zumindest kleinere Änderungen am Kader vornehmen, wenn sich ein Trade-Partner findet.