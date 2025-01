Der FC Bayern München befindet sich in einer kritischen Saisonphase. Nach drei Niederlagen aus vier Spielen sowie einigen Verletzten zeigte sich Trainer Gordon Herbert besorgt und richtete auch einen Appell an seine Spieler.

Gordon Herbert war mit den Resultaten in den vergangenen Spielen nicht zufrieden.

Die Marathon-Wochen der Bayern gehen weiter. Nach dem Spiel bei Alba Berlin war kurzes Durchschnaufen angesagt, nun warten erneut fünf Spiele in zehn Tagen auf die Münchner, die zuletzt ein wenig ihren Flow verloren hatten. Müdigkeit und Verletzungen waren die großen Themen, kurzfristige Lösungen gibt es nicht.

Nick Weiler-Babb (Daumen), Vladimir Lucic (Wade) und Oscar da Silva (Knöchel) werden in Piräus fehlen, dazu ist auch der zuletzt formstarke Youngster Ivan Kharchenkov krank und konnte am Mittwoch nicht trainieren. Dieser Aderlass war für die Münchner zuletzt nicht zu kompensieren, in der EuroLeague belegen die Bayern nach einem harten Spielplan zuletzt nur noch einen Play-In-Platz.

Das große Ziel, die Playoffs, ist in Gefahr und entsprechend mahnte Herbert. "Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, mit denen ich zuletzt nicht glücklich war", meinte der Kanadier, ohne Einzelne herauszustellen. Auch das ist ein Grund für die teils kurzen Rotationen der Münchner, die langsam einen Tribut zollen.

FC Bayern Basketball: Die vergangenen fünf Spiele

Bayern Basketball: Der Point-Guard-Engpass bleibt

Laut Herbert sei weiter eine Rotation mit zehn Spielern das Ziel, mitunter sei dies aber nicht möglich. "Ich schenke meinen Spielern nichts, sie müssen es sich verdienen", sagte der Coach über seinen Ansatz, den er selbst als "Old School" bezeichnete. "Ich kann nicht zwölf Spieler glücklich machen. Wenn ich das versuche, dann haben wir keinen glücklichen Spieler."

Gleichzeitig fehlen die Alternativen. In Shabazz Napier (33) haben die Bayern derzeit nur einen echten Spielmacher zur Verfügung, Herbert witzelte bereits, dass Assistant Coach T.J. Parker im Kraftraum arbeite, um ein Comeback zu geben.

Schon vor Wochen mahnte Herbert nach dem Abgang von Yam Madar das Fehlen eines weiteren Point Guards an, passiert ist bislang nichts. "Wir studieren den Markt", beteuerte Sportdirektor Dragan Tarlac, allerdings gäbe es nichts zu vermelden. Stattdessen verwies der Serbe auf die Verletzungen und merkte an, dass der Kader in voller Besetzung sehr gut sei.

Gordon Herbert ist seit 2024 Trainer des FC Bayern. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Bayern Basketball: Herbert mahnt

Der Verweis darauf, dass auch andere Teams Verletzungen hätten, mag zwar richtig sein, doch die guten Teams haben tiefere Kader, um dies zu kompensieren. So weit sind die Bayern noch nicht, stattdessen wirkte das Team hier und da ein wenig saftlos. Herbert deutete auch an, dass es der ein oder andere womöglich etwas schleifen ließ. "Wenn man Leidenschaft, Einsatz und Einstellung trainieren muss, dann hat man ein Problem", und vermutete bei seiner Mannschaft erste Symptome davon.

Womöglich ist es der Fluch der guten Tat. In der BBL sind die Bayern weiterhin Tabellenführer, in der EuroLeague haben die Münchner weiterhin mehr Spiele gewonnen als verloren (11-8). Vor vier Monaten hätte das in der bayrischen Landeshauptstadt vermutlich der Großteil unterschrieben. Die Bayern haben derzeit einen sehr schweren Spielplan, dies alles trägt zu den Ergebnissen der letzten Wochen bei.