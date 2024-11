Für die Wings ist es nach 2021 das zweite Mal, dass sie den ersten Pick bekommen. Damals zogen die Texanerinnen Charli Collier, die in zwei Jahren jedoch nur 45 Spiele für die Wings absolvierte.

Die Wings hatten eine Chance von 45,4 Prozent für den ersten Pick, da sie neben ihrem eigenen Auswahlrecht auch noch Tauschrechte mit einem anderen Lottery-Team hielten, den Chicago Sky. Dallas verbuchte im Vorjahr nach den Los Angeles Sparks (25-55) mit 31-49 die zweitschlechteste Bilanz in der WNBA.

An Position zwei werden die Sparks ziehen, an Drei die Chiacgo Sky. Das Expansion-Team Golden State Valkyries wurde bereits vor dem Draft der fünfte Pick zugewiesen, während die Las Vegas Aces keinen Pick haben werden, da sie gegen die Arbeitsbedingungen in der WNBA verstießen.