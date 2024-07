Der Aufbauspieler spielte damals eine gute Rolle in Dallas, in 76 Partien (60 Starts) legte Dinwiddie durchschnittlich 17,1 Punkte sowie 4,9 Assists auf. Dazu traf der Guard 46,6 Prozent aus dem Feld sowie 40,4 Prozent von der Dreierlinie - alles Werte, die deutlich über seinem Karriereschnitt liegen.

In der Vorsaison baute Dinwiddie dagegen deutlich ab, auch wenn er in 52 Spielen für die Nets und Lakers starten durfte. Seine Stats sanken auf durchschnittlich 10,5 Zähler und 4,7 Assists bei Quoten von 39,2 Prozent aus dem Feld sowie 33,7 Prozent von Downtown.

Dallas Mavericks: Ein Rosterspot könnte noch an Markieff Morris gehen

In Dallas erhofft man sich, dass Dinwiddie an die Form von seinem ersten Stint anknüpfen kann. Der Aufbauspieler hat noch immer ein Haus in Texas, auch weil seine Partnerin aus diesem Bundesstaat kommt. Dazu spielte Dinwiddie bereits zwischen 2019 und 2021 an der Seite von Irving in Brooklyn.