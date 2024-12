vor 1 Stunden Sechs Spieler disqualifiziert "Da würde ich auch sauer werden": Herro zu den Tumulten zwischen Miami und Houston

Die Miami Heat setzten sich in einem hitzigen Spiel mit 104:100 gegen die Houston Rockets durch. Doch das sportliche Ergebnis geriet in den Hintergrund, als in den letzten 35 Sekunden eine hitzige Auseinandersetzung zwischen Tyler Herro und Amen Thompson zu einem Chaos führte.