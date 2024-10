Nach der Werbeveranstaltung im neueröffneten SAP Garden gegen Real Madrid ist Bayern München auf dem Boden der EuroLeague-Realität angekommen. Am zweiten Spieltag holte sich der deutsche Meister eine klare Niederlage gegen den amtierenden Champion Panathinaikos Athen ab (79:94).

Herbert: "Waren zu viele zweite Chancen für sie"

Ausschlaggebend für die Niederlage war vor allem der verlorene Kampf an den Brettern. Den 27 eigenen Rebounds stehen satte 46 der Griechen gegenüber, 17 davon sammelten sie am bayrischen Korb ein. "Wir haben nur zu viele Kämpfe beim Rebound verloren, das waren viele zweite Chancen für sie", bilanzierte auch Cheftrainer Gordon Herbert.

Besser machte es das Team aus der bayrischen Landeshauptstadt in der zweiten Hälfte. Den Pausenrückstand von 47:34 verkürzten die Münchner auf zwischenzeitlich sieben Punkte, Andi Obst hatte im Fastbreak sogar noch die Chance auf -4 zu stellen, wurde beim Wurfversuch allerdings geblockt.

"Positiv ist, dass wir im dritten und vierten Viertel richtig zurückkommen sind. Da hatten wir die Chance, aber dann hatten sie große defensive Plays", erkannte der Kanadier an.

Dann sah unsere Offense gut aus: Voigtmann sieht Positives

Die Chance auf Wiedergutmachung in der Königsklasse bietet sich den Bayern in der kommenden Woche. Am 15. Oktober (Donnerstag) gastieren die Süddeutschen bei Partizan Belgrad um Ex-Bayern-Spieler Isaac Bonga.