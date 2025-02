Wenn nicht einmal Luka Doncic sicher ist, was sollen dann die anderen Spieler in der NBA sagen? Noch gut drei Tage haben die Teams Zeit, um Transaktionen durchzuführen. Wir begleiten das Geschehen hier bis zur Trade Deadline.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News am 4. Februar

- 17.48 Uhr: Bucks und Wizards reden wegen Middleton

- 17 Uhr: Jimmy Butler will nur nach Phoenix

NBA: Doncic vorgestellt: "Werde Trade nicht kommentieren"

18.41 Uhr: Viel mehr gab es nicht zu sagen von Doncic, die Zusammenarbeit mit LeBron war natürlich noch Thema. „Für mich ist es, als würde ein Traum in Erfüllung gehen. Ich habe immer zu LeBron aufgeschaut und es gibt so viele Dinge, die ich von ihm lernen kann. Ich bin aufgeregt, das ist schon toll." Übrigens: Auch Maxi Kleber wurde vorgestellt (ohne PK), er wird in Los Angeles die Rückennummer 14 tragen.

18.26 Uhr: Es geht nun auch um die Entscheidung der Mavericks, wobei Doncic noch einmal betont, dass er gerne in Dallas geblieben wäre. "Der Trade ist die Entscheidung der Mavericks. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben." Dazu fügte der Slowene an, dass er niemals angedeutet habe, dass er nicht einen neuen Vertrag in Dallas unterschrieben hätte.

18.22 Uhr: Nun ist auch Doncic dran und der spricht natürlich ein wenig über Kobe Bryant, dann aber auch über die Stunden nach dem Trade: "Ich habe geschlafen und musste erstmal mein Smartphone checken, ob nicht der 1. April ist. (…) Am ersten Tag war es schon hart, die letzten 48 Stunden haben sich für mich wie ein Monat angefühlt. (…) Mir war bewusst, dass es irgendwann passieren würde."

18.19 Uhr: Pelinka weiter: “Ich möchte den Dallas Mavericks, angeführt von ihrem GM Nico Harrison, danken. Er hat uns diese Chance ermöglicht und hat in den kompletten Verhandlungen sein Wort gehalten."

18.11 Uhr: Es geht in Los Angeles sogar schon ein bisschen früher los. Derzeit spricht Lakers-GM Rob Pelinka über den Trade und bezeichnet diesen als "seismisch".

NBA: Bucks suchen Verstärkungen für den Flügel

18.05 Uhr: Eine andere Spur führt nach Philadelphia. Gemäß Jake Fischer und Marc Stein (beide Substack) haben die Bucks für den Flügel auch Caleb Martin (Sixers) ins Visier genommen. Auch Zwillingsbruder Cody (Hornets) sei eine Option, da beide Martins günstiger sind, als Pat Connaughton, der aktuell bei den Bucks auf dem Flügel eingeplant ist. Kurzer Blick auf die Gehaltsstruktur bei den Bucks: Sie liegen rund 6,5 Millionen Dollar über dem gefürchteten Second Apron.

17.48 Uhr: Laut The Athletic haben die Washington Wizards und die Milwaukee Bucks auch Gespräche über mögliche Trades geführt. Dabei soll es um einen Tausch zwischen Ex-All-Star Khris Middleton und Kyle Kuzma gegangen sein. Middleton (31,7 Mio. Dollar dieses Jahr) kommt in Milwaukee inzwischen nur noch von der Bank, Kuzma (23,5 Mio. Dollar) ist dagegen deutlich günstiger und auch jünger. Allerdings: Der Wizards-Forward spielt eine bescheidene Saison (nur 15,2 PPG und 42,0 Prozent Trefferquote), bei den Bucks wäre seine Rolle aber deutlich kleiner.

Jimmy Butler ist weiterhin Spieler der Miami Heat. IMAGO/PanoramiC

NBA: Butler will wohl nur zu den Suns

17.35 Uhr: An dieser Stelle können wir auch noch einmal auf unsere Story zur neuen Realität für Luka Doncic hinweisen. Der Kollege Ole Frerks beleuchtet darin, ob dieser Trade den Slowenen nicht doch ein wenig nachdenken lässt. Bisher war der 25-Jährige gewissermaßen auch als Lebemann bekannt.

17.25 Uhr: Eine kurze Information für später: Luka Doncic wird um 18.30 Uhr deutscher Zeit offiziell bei den Los Angeles Lakers vorgestellt. Wir werden da reinhören und dann die wichtigsten Aussagen zusammenfassen. Mal sehen, ob dann dort ein wenig schmutzige Wäsche gewaschen wird.

17.15 Uhr: Windhorst verriet bei GetUp auch, dass Butler schon mehrere mögliche Trade-Szenarien abgelehnt hat, die ihn zu möglichen Titelaspiranten gebracht hätten. Memphis dürfte auf dieser Liste stehen, womöglich auch Milwaukee?

17 Uhr: Weiter geht mit unserem Live-Ticker zur Trade Deadline. Von diesem Moment an sind es noch 52 Stunden. Reicht das für die Miami Heat, um eine Heimat für Jimmy Butler zu finden? Laut dem stets gut informierten Brian Windhorst (ESPN) will der unzufriedene Superstar nach Phoenix - und zwar nur nach Phoenix. Dies kann aber nur geschehen, wenn Bradley Beal seine No-Trade-Klausel bei den Suns streicht.

Zach LaVine wurde nach Sacramento getradet. IMAGO/ZUMA Wire

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News am 3. Februar

- 22.02 Uhr: Bulls entlassen zwei Spieler

- 21.22 Uhr: Warriors suchen nach Star neben Curry

- 20.09 Uhr: Bucks beschäftigen sich mit Kuzma

- 19.45 Uhr: Pöltl zu teuer für die Lakers

- 19.36 Uhr: Nach Davis-Trade: Lakers auf Center-Suche

Bulls finalisieren LaVine-Trade - Zwei Spieler entlassen

22.02 Uhr: Die Chicago Bulls haben den Trade von Zach LaVine zu den Sacramento Kings offiziell abgeschlossen und dafür Torrey Craig sowie Chris Duarte entlassen. Die Entscheidung, Craig und Duarte zu waiven, schafft die notwendigen Kaderplätze für die Neuzugänge Tre Jones, Kevin Huerter and Zach Collins. Das Bulls-Front Office ist jedoch noch nicht fertig mit den Kaderanpassungen. Berichten zufolge planen sie weitere Deals vor der Trade-Deadline.

KD-Revival bei Golden State? Warriors wagen Großangriff auf den Markt

21.22 Uhr: Auch Giannis Antetokounmpo wird in den Trade-Gerüchten wieder erwähnt, doch ein Wechsel des Greek Freak erscheint extrem unwahrscheinlich. Die Milwaukee Bucks haben keinerlei Anzeichen gegeben, dass sie ihren Franchise-Star abgeben wollen. Dennoch zeigt sich Golden State ambitioniert und prüft offenbar jede Möglichkeit.

21.04 Uhr: Neben Durant steht auch Paul George auf der Liste der Warriors. Laut ESPN-Insider Shams Charania haben sie bereits Gespräche über einen möglichen Deal geführt. Ob die Philadelphia 76ers bereit wären, George abzugeben, bleibt allerdings fraglich.

Die Warriors arbeiten an einer Rückkehr von Kevin Durant. Cary Edmondson-USA TODAY Sports

20.40 Uhr: Laut Brett Siegel haben die Warriors die Phoenix Suns bezüglich eines möglichen Trades für Kevin Durant kontaktiert. Eine Rückkehr des zweifachen Finals-MVP nach San Francisco wäre eine der spektakulärsten Moves der letzten Jahre. Doch die Suns sollen derzeit nicht gewillt sein, Durant abzugeben.

20.28 Uhr: Die Phoenix Suns haben offenbar ein Auge auf Jonathan Kuminga geworfen. Laut NBA-Insider Jake Fischer sollen sie Interesse am Forward der Golden State Warriors haben. Doch ein Trade scheint unwahrscheinlich. Die Warriors halten viel von Kuminga und wollen ihn nicht leichtfertig abgeben. Ob sich die Suns trotzdem eine Chance ausrechnen? Möglich, aber die Warriors dürften hohe Forderungen stellen.

Bucks und Kuzma: Trade-Gerüchte nehmen Fahrt auf

20.09 Uhr: Laut NBA-Insider Marc Stein sollen die Milwaukee Bucks zuletzt intensivere Gespräche über den Forward der Washington Wizards geführt haben. Ein Deal ist jedoch nicht einfach: Die Bucks haben wenig finanziellen Spielraum und müssten kreativ werden, um Kuzma ins Team zu holen. Eine Option wäre ein Tausch mit Khris Middleton, der laut ESPN-Experte Bobby Marks mit einem zukünftigen Erstrundenpick kombiniert werden könnte.

NBA Gerüchte: Lakers auf Center-Suche

19.53 Uhr: Mehr zu den Lakers gibt es hier zu lesen. Unser geschätzter Kollege Max Marbeiter hat sich die Situation der Franchise nach dem Erdbeben rund um Doncic mal etwas genauer angeschaut.

19.45 Uhr: Marc Stein (Substack) fügt hinzu, dass Jakob Pöltl (Raptors) und Nikola Vucevic (Bulls) eher kein Thema in der Stadt der Engel sind. Hintergrund ist, dass beide noch für die kommende Saison einen Vertrag haben und um die 20 Millionen Dollar einstreichen. Zu viel für die Lakers, die LeBron und Doncic zusammen nun knapp 95 Millionen bezahlen.

19.36 Uhr: Die Lakers haben zwar nun Luka Doncic, aber plötzlich keinen NBA-tauglichen Center mehr. Gut, dass die Kalifornier beim Trade von Anthony Davis nicht alles abgeben mussten, was sie besitzen. Einen Erstrundenpick haben sie noch, dazu sind auch Spieler wie Gabe Vincent oder Austin Reaves noch im Kader.

So verwundert es nicht, dass mehrere Medien melden, dass die Lakers noch auf der Suche nach einem athletischen Center sind. Robert Williams III (Blazers) und Nic Claxton (Nets) sind Namen, die durch die Gerüchteküche wabern. Sinnvoll wäre das allemal, derzeit haben die Lakers folgende Bigs unter Vertrag: Jaxson Hayes, Maxi Kleber, der verletzte Christian Wood sowie Teilzeit-Center LeBron James.

19.30 Uhr: Noch drei Tage und knapp zwei Stunden haben NBA-Teams Zeit, Deals mit anderen Franchises einzufädeln. Mit den Trades von Luka Doncic und De’Aaron Fox war am Wochenende bereits jede Menge los. Was passiert in noch in den kommenden Tagen? Wir begleiten das Geschehen im Live-Ticker.

NBA Trade Deadline: Wann ist sie?

Die NBA Trade Deadline ist in diesem Jahr am Donnerstag, den 6. Februar 2025 um 21 Uhr deutscher Zeit. So lange können NBA-Teams miteinander sprechen und über Trades verhandeln. Gleichzeitig müssen bis 21 Uhr alle wichtigen Dokumente bei der NBA liegen, um Trades abzuschließen. Geschieht dies zu spät, muss ein Trade abgeblasen werden.