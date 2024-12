vor 1 Stunden Warriors-Star setzte zuletzt aus Chronische Knieprobleme? Curry spricht überraschend offen

Stephen Curry verpasste zuletzt die Partie gegen die Oklahoma City Thunder mit Knieproblemen, in Phoenix war der Superstar der Golden State Warriors wieder mit von der Partie. Der 36-Jährige gab jedoch an, dass die Knie in der Zukunft Probleme bereiten könnten.