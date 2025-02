Coach Mosley nimmt Niederlage auf seine Kappe

Auch Guard Cole Anthony, der für den Rebound für Bitadze weichen musste, nahm kein Blatt vor den Mund. "Wir waren uns nicht einig, das war das Problem. Jeder muss wissen, was wir wollen, damit es auch die Schiedsrichter verstehen. Paolo ist aber auch ein guter Scorer, der in der Lage war, diesen Wurf zu treffen."

Franz Wagner will mit den Orlando Magic wieder in die Playoffs.

Orlando lässt im Playoff-Rennen Federn

In dem Fall war es nicht so. "Beim letzten Play wusste nicht jeder, was er machen soll", ärgerte sich Franz Wagner, der mit 25 Punkten bester Scorer der Magic war. "Basketball ist ein Teamsport und da gibt es manchmal Probleme mit der Kommunikation, vor allem wenn in der Halle 20.000 laute Menschen sind."

Wagner hatte schon kurz zuvor die Chance, per Dreier Orlando in Führung zu bringen, nach einem Offensiv-Rebound scheiterte auch Banchero aus der Distanz. Mit einer Bilanz von 28-30 bleiben die Magic Siebter im Osten, haben nun aber schon drei Spiele Rückstand auf die Detroit Pistons. In den kommenden Wochen stehen aber gleich sechs weitere Heimspiele in Folge an, es könnte für Orlando ein wichtiger Stretch werden, um noch einmal die direkten Playoff-Plätze anzugreifen.