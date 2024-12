Alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. Natürlich musste er, der seit Jahren so leidenschaftlich und beständig seine Frisuren nutzt, um zu trollen, der mehrfach bewusst mit extravaganten Looks (vor allem „Emo-Jimmy“) zum Media-Day erschien, weil die Fotos dieses Tages über die ganze Saison bei Übertragungen benutzt werden, auch jetzt eine Reaktion zeigen.

Jimmy Butler hat die Gerüchte der letzten Woche nur indirekt kommentiert - gesprochen haben andere, allen voran sein Agent Bernie Lee, der Insider Shams Charania sämtliche Ehre absprach. Butler ließ dafür, wieder einmal, seine Haare für sich sprechen. Blond gefärbt hatte er sie schon Anfang November. Am 18. November folgte rote Farbe, am 1. Dezember blaue - und nun, beim ersten Spiel nach den Charania-Berichten gegen Toronto, waren die Strähnen auf einmal orange.

Was wollte Butler damit sagen? Demonstrierte er seine Zuneigung zu den Warriors (gelb), Rockets (rot), Mavs (blau) und Suns (orange), den Teams, zu denen er angeblich gerne geschickt werden möchte? Macht er sich über die Gerüchte bloß lustig? Oder steckt womöglich etwas ganz anderes dahinter?

Wahrscheinlich spielt es keine Rolle. Die Situation von Butler und Miami ist etwas zu kompliziert, als dass hier irgendetwas einfach nur von der Präferenz oder subtilen Botschaften des 35-jährigen Meistertrolls abhängen würde.

Butler und Miami: Es gibt Bewegung

Im Prinzip bewegten sich Team und Spieler schon ab dem Sommer auf diese Situation zu, als Team-Präsident Pat Riley deutlich in seiner Kritik an Butler wurde und beide Seiten sich nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen konnten. Butler ging mit der Absicht in die Saison, 2025 Free Agent zu werden - wenngleich es keine Garantie dafür gibt, dass er im Sommer ein besseres Angebot bekommt als die 52 Mio. Dollar, die ihm via Option noch für 25/26 zustehen würden.

So oder so: Es gibt Bewegung, vielleicht. Vergangene Woche wurde vermeldet, dass Miami erstmals ernsthaft zuhört, wenn Angebote für den sechsmaligen All-Star eintrudeln. Charania zufolge ist auch Butler einem Szenenwechsel nicht abgeneigt: Sein Agent Lee soll in Liga-Kreisen verlauten haben lassen, dass sein Klient offen dafür wäre, etwa zu den Rockets, Mavericks oder Warriors zu wechseln, später kamen auch noch die Suns hinzu.

Unabhängig davon, ob das stimmt - Lee und Charania waren wie erwähnt unterschiedlicher Ansicht -, lohnt es sich, diese Teams und ihre Optionen mal detailliert abzuklopfen … um zu verdeutlichen, dass es nicht gesagt ist, dass ihm einer dieser "Wünsche" tatsächlich erfüllt werden kann.

Butlers Trade-Wünsche: Es ist kompliziert

- Houston hat finanziell den nötigen Spielraum und käme am leichtesten zu einem funktionierenden Deal. Beispielsweise könnten die Rockets den Vertrag von Fred VanVleet (knapp 43 Mio.) direkt für Butler traden und den Heat das Paket mit Picks und/oder jungen Spielern schmackhaft machen, von denen sie diverse zur Verfügung haben. Sportlich könnte das Sinn ergeben; nicht zuletzt der NBA Cup verdeutlichte, dass die Rockets am Ende von Spielen keinen verlässlichen Go-to-Scorer haben. Butler würde das ändern … das Problem: Zumindest nach außen hin betont Houston, dass es in dieser Saison keinen großen Deal geben soll. Das Team ist blutjung und gerade dabei, einen massiven Schritt nach vorn zu machen und die vielen Talente zu evaluieren. Ein Butler-Trade wäre die Art von Win-Now-Move, für den das restliche Team vielleicht noch nicht bereit ist. The Athletic zufolge ist es "höchst unwahrscheinlich", dass sich Houston um den gebürtigen Texaner bemühen wird.

- Phoenix ist ein Second-Apron-Team und kann einen Trade nur dann realisieren, wenn entweder Devin Booker, Kevin Durant oder Bradley Beal nach Miami geschickt werden. Will sagen: Wenn Beal nach Miami geschickt wird. Deals der beiden Stars wären ja kontraproduktiv, Phoenix will Meister werden. Spotrac zufolge würde es funktionieren, Butler und Josh Richardson für Beal zu tauschen, auch wenn Phoenix dadurch marginal mehr Gehalt aufnehmen würde, als es abgibt. Zwei Probleme dabei: Beal hat eine No-Trade-Klausel … und dieser Trade würde Miami überhaupt nicht helfen, die Heat vielmehr für die nächsten beiden Jahre finanziell belasten (Beal hat noch 26/27 eine Spieler-Option über 57 Mio. Dollar). Draft-Picks hat Phoenix auch nicht anzubieten.

- Dallas darf zwar Gehälter miteinander kombinieren und käme dadurch potenziell auf genug Gegenwert für Butler, hat aber aufgrund des Sign-and-Trades für Klay Thompson einen Hard Cap und hätte dadurch nahezu gar keinen Spielraum, um das Team nach einem solchen Deal wieder "aufzufüllen". Ohne zu sehr ins juristische Detail zu gehen: Eine Konstruktion mit Daniel Gafford, Quentin Grimes, Maxi Kleber, Dwight Powell und P.J. Washington würde funktionieren … aber die Mavs hätten danach nur elf Kaderplätze besetzt und lägen knapp 229.000 Dollar unter dem First Apron. Das reicht aber nicht, um noch drei Kaderplätze zu besetzen.

- Golden State soll Berichten zufolge das stärkste Interesse an einem solchen Trade haben, auch nach dem Trade für Dennis Schröder. Die Dubs sind jedoch ebenfalls ein First-Apron-Team mit einem Hard Cap, was einen Trade mit den Heat nicht wirklich leicht zu realisieren macht. Spotrac zufolge bräuchte es ein drittes Team - etwa die Pistons, die Cap-Space und einen freien Kaderplatz haben - und einen Deal wie etwa: Butler nach Golden State, Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Jonathan Kuminga und ein Zweitrundenpick aus Detroit nach Miami, Gary Payton II nach Detroit. Die Warriors würden dadurch sieben Mio. Dollar an Gehältern reduzieren und hätten dadurch die Ressourcen, um die drei frei gewordenen Kaderplätze wieder aufzufüllen.

Der Markt ist nicht üppig

Ist bei diesen Optionen eine dabei, die für alle Seiten reizvoll erscheint? Unklar. Natürlich gibt es potenziell auch noch andere - Teams mit großem finanziellen Spielraum existieren indes kaum, und nicht viele Teams haben Bedarf für einen 35-Jährigen, der noch einmal üppig bezahlt werden möchte und den Ruf hat, nicht der einfachste Zeitgenosse zu sein.

Nicht vergessen: Trotz überall guter Leistungen hatten bisher all seine Teams irgendwann genug von Butler - die Bulls, die Wolves, die Sixers (eine Fehleinschätzung, welche die Franchise bis heute verfolgt, aber dennoch), und jetzt vielleicht auch das Team, das lange als Topf für seinen metaphorischen Deckel galt. Zumindest scheint er dort nicht mehr als unentbehrlich zu gelten.

Das Knifflige daran ist: Für das richtige Team in der richtigen Situation wäre Butler den Ärger immer noch wert.

Butler ist besser als seine Zahlen

Vom Regular-Season-Resümee sollte man sich nicht blenden lassen - Butler hat in seinen fünf Jahren in Miami mehr dominante Playoff-Runs hingelegt (3) als All-Star-Teams erreicht (2). Zweimal führte er Miami in die Finals, ein weiteres Mal in Spiel 7 der Conference Finals. Er zählt zu den größten "Risern" seiner Generation, wird besser, wenn das Geld auf dem Tisch liegt.

Das liegt zum einen daran, dass er regelmäßig Energie in der Regular Season konserviert (ein Fakt, der Riley sauer aufstößt, obwohl die Heat davon mehrfach profitiert haben), aber auch an der Natur seines Spiels: Butler bleibt auch gegen gute Defensiven ein effizienter Scorer, weil er unermüdlich an die Freiwurflinie kommt. Er verliert auch bei höherer Usage nahezu nie den Ball, hat dabei selbst in der Defensive ein überragendes Gespür für Steal-Möglichkeiten. Er ist ein smarter, guter Passer, der selten etwas forciert, im Zweifel aber auch gegen größten Druck Jumper versenken kann.

Butler ist ein legitimer Two-Way-Player; vielleicht nicht mehr auf dem Level von 2022 und 2023, aber noch immer in der Lage, bei einem guten Team den Unterschied zu machen. Übrigens auch in der Regular Season - die moderaten Boxscore-Zahlen (aktuell 18,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 4,7 Assists) spiegeln nicht adäquat wider, dass er vielen Advanced Stats zufolge auch unterm Jahr regelmäßig zu den zehn bis 15 Spielern mit dem größten Impact ligaweit gehört.

Gibt es eine Lösung?

Es fragt sich nur, ob es diese richtige Situation irgendwo noch gibt. Miami scheint sie nicht zu bieten; die Heat sind ein kompetentes Team (Bilanz: 13-11), wirken aktuell zumindest aber nicht wie ein Contender auf dem Level beispielsweise Bostons. Das Team um Butler und Bam Adebayo signifikant zu verbessern, ist Riley und Co. über die vergangenen Jahre nicht gelungen.

Gleichzeitig wird der fast 80-jährige Riley kein Interesse mehr an einem Rebuild haben, was die Möglichkeiten auch in puncto Butler einschränkt. Keiner der oben aufgezählten Deals würde die Heat näher an das Ziel bringen, in der Riley-Ära nochmal einen Titel zu gewinnen.

Es ist unklar, ob es einen solchen Deal überhaupt gibt - einen Trade, der die Interessen aller Seiten vereint. Vielleicht wird auch so lange geblinzelt, bis die Trade Deadline rum ist und man dieses Thema bis in die Offseason vertagen muss … wo nicht allzu viele Contending Teams den Cap-Space hätten, um Butler besser zu bezahlen als mit seiner derzeitigen Spieler-Option.