Sollte Butler weiterhin im Team bleiben, könnte er bereits am Freitagabend gegen die Denver Nuggets wieder auf dem Feld stehen. Miami steht aktuell mit einer Bilanz von 20 Siegen und 18 Niederlagen auf Tabellenplatz 7 im Osten - dem ersten Play-In-Platz. In den 16 Spielen ohne Jimmy Butler haben die Heat acht Spiele gewonnen und acht verloren. Was seine Zukunft betrifft, bleibt die Situation jedoch weiterhin offen.

NBA: Der weitere Spielplan der Miami Heat

Zunächst spielen die Heat am Mittwochabend (Donnerstag, 4:00 Uhr deutsche Zeit) in Los Angeles gegen die Lakers. Darauf folgt eine Heimspielserie: Am Freitagabend (Samstag, 2:00 Uhr deutsche Zeit) treffen sie auf die Denver Nuggets, gefolgt von einem Spiel gegen die San Antonio Spurs am Sonntagabend um 21:00 Uhr. Den Abschluss der Serie bildet ein Duell gegen die Portland Trail Blazers am Dienstagabend (Mittwoch, 1:30 Uhr deutsche Zeit).