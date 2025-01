"Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob ich getradet werde, wohin ich soll oder wer da was sagt. Ich kann das alles nicht kontrollieren", meinte Butler in seiner ersten Medienverfügbarkeit seit den Spekulationen über eine Trade-Forderung.

Der Frage, ob Butler in Miami bleiben wolle, wich der Forward jedoch aus, indem er diese als "gute Frage" bezeichnete. Im Dezember gab es Berichte, dass Miami sich Angebote für den früheren All-Star anhören würde , Präsident Pat Riley schob dem aber zuletzt deutlich einen Riegel vor und beteuerte, dass der 35-Jährige nicht getradet werden soll.

Butler selbst hat mit all den Meldungen derweil keine Probleme. "So etwas treibt mich an. Es ist gut, wenn über dich geredet wird und sogar noch besser, wenn jemand dich haben möchte. Daran sollte man sich immer erinnern."