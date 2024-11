vor 55 Minuten Milwaukee nur Vorletzter im Osten Bucks enttäuschen in New York: Antetokounmpo spricht Klartext

Die Milwaukee Bucks kommen einfach nicht in Tritt. Bei den New York Knicks setzte es bereits die siebte Niederlage im neunten Spiel. Superstar Giannis Antetokounmpo appellierte in Anschluss an seine Mannschaft.