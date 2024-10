Bronny James, Sohn von Superstar LeBron, hat bereits nach einer Saison am College den Sprung in die NBA gewagt. Agent Rich Paul verteidigt diese Entscheidung, die weiter kritisch beäugt wird.

Im diesjährigen Draft wurde Bronny James, nach nach nur einer Saison an der University of Southern California, von den Los Angeles Lakers an 55. Stelle gedrafted und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters LeBron James. Doch dieser Schritt in die NBA sorgt für Kritik - und Agent Rich Paul, der sowohl Bronny als auch LeBron vertritt, hat dazu eine klare Meinung.

In einem Interview mit ESPN sagte Paul: "Es gibt nur Vorteile" für Bronny, der sich frühzeitig für den Sprung in die NBA entschieden hat. "Er ist der erste Spieler, bei dem es nur Vorteile gibt." Die Gelegenheit sei genau richtig, so Paul, und das Potenzial für Bronny sei enorm.

Druck und Erwartungen an den jungen Bronny

Paul äußerte sich auch zu dem enormen Druck, den Bronny aufgrund seines berühmten Vaters spüren könnte. "Wir sollten diesen Jungen bewundern", sagte Paul im Interview. "Aber weil man ihn mit einem Auge betrachtet und das andere auf seinen Vater gerichtet ist, wird er auf einem anderen Niveau beurteilt."

LeBron und Bronny erstmals gemeinsam auf dem Feld

Am vergangenen Sonntag erlebte die NBA einen besonderen Moment: LeBron und Bronny James standen gemeinsam in einem Preseason-Spiel für die Los Angeles Lakers auf dem Feld. Es war das erste Mal in der NBA-Geschichte, dass ein Vater und sein Sohn im selben Spiel für dasselbe Team aufliefen.

Für ihn persönlich verliefen die vier gemeinsamen Minuten bei der 118:114-Niederlage gegen die Phoenix Suns jedoch enttäuschend: Drei Turnover und kein erfolgreicher Wurf. In insgesamt 13 Minuten blieb der frischgebackene 20-Jährige ohne Punkt.