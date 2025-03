"Bron ist mein Freund, aber ich finde, dass er den Druck auf Bronny erhöht hat", meinte Wade im Podcast 7PM in Brooklyn im Gespräch mit Carmelo Anthony. "Als Bron den Tweet abgesetzt hat, dass Bronny besser sei, als viele andere Spieler in der NBA, haben viele das abgespeichert und das hat entsprechend die Erwartungen geschürt."

Zuletzt nahm die Thematik rund um Bronny James wieder Fahrt auf, da ESPN-Mann Stephen A. Smith mehrfach die James-Familie kritisierte und LeBron den Journalisten am Rande eines Spiels aufforderte, seinen Sohn in Ruhe zu lassen.

Wade zeigt Verständnis für Kritik an Bronny

Wade spielte zwischen 2010 und 2014 zusammen mit LeBron in Miami, die absolvierten zudem gleich drei Olympische Spiele Seite an Seite. Bronny James wurde im vergangenen Sommer mit dem 55. Pick von den Lakers gezogen und absolvierte seitdem 19 Spiele in der NBA. In durchschnittlich 4,8 Minuten kommt der 20-Jährige auf 1,6 Punkte und 0,5 Rebounds.