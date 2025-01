"Wenn er performen will, dann werden wir performen. Ich gebe ihm Backup, wir werden den Laden zum Beben bringen, LOL", schrieb 50 Cent auf Instagram.

Dem vorausgegangen war eine Aussage von Jokics Teamkollegen DeAndre Jordan, der erklärt hatte, dass, wenn immer Jokic sich in der Kabine einen Song wünschen würde - und es sich dabei nicht um serbische Volksmusik handle - es "Many Men" von 50 Cent sei. Jordan zufolge würde der Serbe sogar das ganze Lied "von Anfang bis Ende" auswendig kennen.

Nach dem Sieg über die Philadelphia 76ers wurde er auch von NBA on TNT auf den Song angesprochen. Er verneinte zwar, den Text auswendig zu kennen, kündigte jedoch spaßeshalber an, den Song in Zukunft performen zu wollen.