Ein kleiner, dominanter Point Guard bei den Telekom Baskets Bonn, das kommt vielen wohl bekannt vor. Bonns neuer Aufbauspieler heißt Darius McGhee und ist genau so eine Art Spieler. Er erinnert auch ein wenig an zwei prominente Vorgänger.

Kleine, schnelle und korbgefährliche Point Guards haben in den letzten Jahren eine gewisse Tradition in Bonn. Hatte Erfolgstrainer Tuomas Iisalo in seinen zwei Jahren als Head Coach der Rheinländer mit Parker Jackson-Cartwright und T.J. Shorts zweimal auf einen undersized Point Guard gesetzt, der sich am Ende jeweils den MVP-Titel sicherte, baut sein Nachfolger Roel Moors in seinem zweiten Bonner Jahr nun erneut auf einen Aufbauspieler dieser Sorte: Darius McGhee.

Und auch der 1,75-kleine Mann verzaubert die Fans der Telekom Baskets in seinen ersten Wochen in der BBL, was ihm auch gleich seinen ersten MVP-Titel einbrachte - zwar nur als Monats-MVP im Oktober, aber auch McGhee hat schon einige Duftmarken gesetzt. Mit 17,6 Punkten und 6,4 Assists in der BBL lenkt er das Bonner Spiel und ist der wichtigste Spieler im System von Moors. Mehr als 16 Abschlüsse pro Partie verdeutlichen das Vertrauen, das McGhee auch von seinen Teamkollegen bekommt - auch in der Crunchtime. So erzielte er beispielsweise gegen den MBC überragende 15 Punkte in den letzten 7:43 Minuten.

McGhee trifft teils schwierigste Würfe

Genau das hatte sein Trainer schon bei der Verpflichtung des Mannes aus North Carolina angekündigt: "Darius soll das Team als Point Guard anführen. Er ist extrem schnell und in der Lage, viele und auch sehr schwierige Würfe zu treffen. Zudem nutzt er seine Geschwindigkeit, um zum Korb zu ziehen, wo er entweder selbst abschließen oder für seine Mitspieler kreieren kann", wurde Moors damals auf der Homepage der Bonner zitiert. Und bisher erfüllt der Absolvent der Liberty University die Erwartungen.

Er verwandelt nicht nur schwere Korbleger gegen seine teils über 30 Zentimeter größeren Gegenspieler, auch von außen trifft er immer wieder wilde Würfe - ob gegen den Gegenspieler oder von weit hinter der Dreierlinie. Offensiv ist McGhee schwer zu stoppen - kommen seine Verteidiger weit raus, kann er sie mit seiner Geschwindigkeit schlagen und so eine Überzahl für das eigene Team schaffen. Dennoch hat der 25-Jährige auch noch Luft nach oben, zumindest statistisch gesehen: Mit im Schnitt 31 Prozent von außen könnte Bonns Nummer 0 bei einem Volumen von fast zehn genommenen Distanzwürfen pro Bundesligaspiel den Dreier noch konstanter treffen.

Kann McGhee in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten?

Zudem muss er besser auf den Ball aufpassen. Drei Turnover produziert McGhee im Schnitt pro BBL-Partie, bei der Heimniederlage zuletzt gegen Ludwigsburg waren es sieben. Aber: Die Zahlen sind nach nur fünf Spielen der laufenden Saison noch mit Vorsicht zu genießen. In der Basketball Champions League verliert er nämlich nur 2,3 Mal pro Partie den Ball und trifft den Dreier bei ähnlichem Volumen mit 43,8 Prozent - darüber hinaus legt McGhee 23,7 Punkte auf.

Gelegenheit, seine Statistiken auch in der BBL noch weiter zu steigern, hat er zum nächsten Mal am Sonntag: Dann treten die Bonner in Rostock an (15 Uhr, live bei Dyn). Betrachtet man deren Ergebnisse in der bisherigen Saison, könnte auf die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel warten. Und auch die Seawolves haben mit Bryce Hamilton einen wurfgewaltigen Spieler in den eigenen Reihen, der rund 15 Würfe pro Spiel nimmt und 18,6 Punkte erzielt. Der ist allerdings ein ganz anderer Spielertyp - und ganze 18 Zentimeter größer als der Bonner Top-Scorer.