Mit jeweils zwei Siegen waren die New York Knicks und Minnesota Timberwolves in die Preseason der NBA gestartet. In der Nacht auf Montag standen sich die beiden Franchises, die erst kürzlich gemeinsam die Schlagzeilen beherrschten, auf dem Parkett gegenüber. Karl-Anthony Towns, der seines Zeichens alle seine acht bisherigen Karrierejahre in Minnesota verbracht hatte, wurde nach New York verschifft. An seine Stelle traten Donte DiVincenzo und Julius Randle.