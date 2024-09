Der Center verbrachte die vergangenen neun Jahre in der NBA, kam zuletzt aber kaum noch zum Einsatz. Zuletzt war der Hüne für die Houston Rockets aktiv, absolvierte da aber nur noch 14 Partien, in denen er 3,2 Punkte sowie 2,3 Rebounds im Schnitt auflegte.

Marjanovic spielte zuletzt in der Saison 2014/15 in der EuroLeague, damals verbuchte der Center durchschnittlich 16,6 Punkte und 10,7 Rebounds für Crvena Zvezda und wurde zum MVP gekürt. In der NBA kam Marjanovic auf 331 Spiele für die San Antonio Spurs, Detroit Pistons, L.A. Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks sowie die Rockets.