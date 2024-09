In einem Drei-Team-Deal, der auch die Charlotte Hornets einschließt, wechseln Julius Randle und Donte DiVincenzo zu den Timberwolves. Minnesota erhält zudem einen Top-13-geschützten Erstrundenpick 2025 (via Detroit). Das Lager um Towns soll überrascht von der Entscheidung sein, nachdem der Center neun Saisons in Minnesota gespielt hatte. Offiziell ist der Trade noch nicht, unter anderem werden die Hornets noch Draft-Kapital erhalten, um den Deal möglich zu machen.