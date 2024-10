Die Oklahoma City Thunder müssen den Saisonstart ohne ihren neuen Center Isaiah Hartenstein bestreiten. Der deutsche NBA-Profi erlitt im Pre-Season-Spiel gegen die Denver Nuggets einen Bruch der linken Hand und wird für mindestens fünf bis sechs Wochen ausfallen. Damit verpasst er voraussichtlich die ersten 16 Spiele der neuen NBA-Saison. Besonders bitter für die Thunder, die am 25. Oktober gegen die Nuggets in Denver in die Saison starten.